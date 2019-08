Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuie un festival emblématique de Toronto





Le ministre Ahmed Hussen et le secrétaire parlementaire Adam Vaughan annonceront l'octroi de fonds à un festival emblématique de Toronto

TORONTO, le 1er août 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de York-Sud-Weston, et M. Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et député de Spadina-Fort York, annonceront jeudi un financement destiné à la culture, aux célébrations et aux festivals à Toronto. Le ministre Hussen et le secrétaire parlementaire Vaughan feront cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, ainsi qu'au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 1er août 2019

HEURE :

18 h

LIEU :

Stade Lamport

1155, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 août 2019 à 15:39 et diffusé par :