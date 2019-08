Avis aux médias - Service de sécurité incendie de Montréal - Des agents de prévention à vélo

Au total, 151 athlètes, y compris des assistants sportifs, des pilotes et des guides composent l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019, selon la liste officielle des athlètes sélectionnés pour représenter le Canada aux Jeux...

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 52 000 $ pour soutenir la Traversée internationale du lac Mégantic, qui se déroule du 1er au 4 août 2019. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine,...