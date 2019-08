dentalcorp annonce la formation d'un nouveau conseil consultatif





TORONTO, le 1er août 2019 /CNW/ - dentalcorp, le plus grand réseau de cabinets dentaires du Canada, est fier de présenter aujourd'hui son nouveau conseil consultatif composé de dentistes et de chefs des services professionnels de premier plan d'un bout à l'autre du pays.

Le conseil consultatif de dentalcorp a été mis sur pied pour contribuer à façonner l'orientation stratégique globale de dentalcorp et à définir les pratiques exemplaires du réseau afin d'établir les normes les plus élevées en matière d'excellence opérationnelle et de soins optimaux aux patients.

Représentant la voix des 1 100 dentistes et plus du réseau de dentalcorp, le conseil est composé des dentistes partenaires de dentalcorp suivants :

Dre Jill Bashutski (Sask.) Dr Glenn Chan (Alb.) Dr Greg Elliott (T.-N.-L) Dr Terry Foreman (N.-B) Dr Edward Gelfand (Ont.) Dr Adam Grossman (Ont.) Dr Aly Kanani (C.-B.) Dre Mary-Anne MacDonald (N.-É.) Dr Jessey Minhas (C.-B.) Dr Bernie Olson (Sask.) Dr Lyle Pidzarko (C.-B.) Dr Amit Puri (Ont.) Dr Amarjit Rihal (Man.) Dr Sam Sgro (Qc) Dr Mike Weatherbie (Î.-P.-É.) Dr Craig Young (Alb.)

« Nous avons le plaisir de réunir des cliniciens de premier ordre de notre réseau pour établir des liens et partager des connaissances, des pratiques et des idées, a affirmé Guy Amini, président chez dentalcorp. Nous avons hâte de tirer profit de l'expérience clinique exhaustive des membres de notre conseil pour nous aider à mieux orienter notre processus décisionnel opérationnel dans notre quête d'excellence en matière de soins dispensés aux patients et dans le domaine de la dentisterie en général. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le conseil consultatif de dentalcorp et sur ses membres, visitez le https://www.fr.dentalcorp.ca/site/conseil-consultatif.

À propos de dentalcorp

dentalcorp met l'accent sur l'acquisition et l'élaboration de partenariats avec des cliniques dentaires générales et spécialisées de premier plan à travers le Canada et qui sont axées sur la croissance. Notre proposition de valeur unique permet à nos dentistes partenaires de conserver leur autonomie clinique et leur indépendance professionnelle pendant que nous les motivons à atteindre de nouveaux sommets en croissance personnelle et professionnelle. Nos connaissances stratégiques et notre expertise sans précédent placent nos partenaires à la fine pointe de la prestation de soins optimaux aux patients.

SOURCE dentalcorp

Communiqué envoyé le 1 août 2019 à 15:37 et diffusé par :