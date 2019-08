NHS Business Services Authority et Taulia remportent le Bobsguide Partnership Award





Taulia, fournisseur de solutions de gestion de fonds de roulement, et la NHS Business Services Authority (NHSBSA) britannique ont été reconnues en se voyant décerner le prestigieux Bobsguide Partnership Award (Prix du partenariat Bobsguide), dans la catégorie de la Meilleure gestion des projets de mise en oeuvre Fintech. Les Bobsguide Partnership Awards présentent les meilleurs partenariats dans le domaine de la technologie financière, et le jury effectue plusieurs séries d'évaluation avant d'annoncer sa décision.

Il est essentiel de payer les pharmacies sous contrat en temps utile pour éviter de perturber la chaîne d'approvisionnement et assurer que le public britannique a accès à des pharmacies bien achalandées. L'année dernière, NHSBSA a lancé un nouveau Programme de paiement anticipé destiné aux pharmacies (Pharmacy Early Payment Scheme, PEPS) avec Taulia, et Greensill Capital, fournisseur du financement. Le programme, qui a été lancé en seulement huit semaines, aide les pharmacies à accélérer les paiements qui sont dus aux pharmacies sous contrat, tout en évitant de devoir utiliser des processus KYC (Know Your Customer ? connaître son client) fastidieux. Plus de 1 500 parties contractantes ont maintenant effectué la transition vers le nouveau programme, qui a permis d'accélérer des versements d'une valeur supérieure à 1 milliard GBP en paiements anticipés, l'année dernière.

Martin Kelsall, directeur des Services de soins primaires chez NHSBSA, a déclaré : « Un coût d'emprunt extrêmement compétitif, à taux fixe, est mis à la disposition de tous les pharmaciens. Maintenant, les pharmaciens participants ont accès à des liquidités beaucoup plus rapidement qu'auparavant, ce qui améliore leurs options de négociation avec les fournisseurs et les grossistes. Le partenariat avec Taulia permet à NHSBSA de proposer un programme facile à adopter, simple à gérer, et fiable.

« NHSBSA traite 1,1 milliard d'ordonnances par an. Grâce à l'apport de leurs vastes connaissances dans le domaine du financement de la chaîne d'approvisionnement, Taulia et Greensill Capital ont pu ajouter une valeur vraiment stratégique à l'offre de NHSBSA. »

Taulia a renforcé son soutien au programme en organisant des ateliers et en construisant un site web pour faire connaître le programme aux pharmacies sous contrat. Les parties contractantes qui participent au programme ont pu améliorer leur flux de trésorerie, réduire leur coût d'emprunt et investir dans la croissance, en dépit d'un marché incertain.

« Nous sommes ravis que ce projet remarquable ait été reconnu par la remise du Bobsguide Partnership Award », a fait savoir Michael Rieskamp, directeur des ventes européennes chez Taulia. « Le nouveau programme bénéficie non seulement aux parties contractantes participantes, mais également au public britannique. »

Pour en savoir davantage à propos du programme PEPS et de ses avantages, veuillez visiter le site www.customers.taulia.com/nhs-bsa.

Note aux rédacteurs :

Taulia propose des solutions de fonds de roulement qui permettent aux entreprises de libérer de l'argent, d'accélérer les paiements et d'améliorer la santé de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis sa fondation en 2009, Taulia a envisagé un monde où chaque entreprise peut prospérer en libérant des liquidités grâce à sa plateforme à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, notre équipe de développeurs de nouvelles règles de jeu financières a mis en place un réseau connectant 1,6 million d'entreprises dans 168 pays et a accéléré les paiements anticipés à hauteur de plus de 90 milliards de dollars.

Le siège social de Taulia se situe à San Francisco avec des représentations aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

