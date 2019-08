REPLY: le conseil d'administration approuve les résultats du rapport financier semestriel au 30 juin 2019





Le conseil d'administration de Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approuve ce jour les résultats enregistrés au 30 juin 2019.

Depuis le début de l'année, le Groupe a généré un chiffre d'affaires consolidé de 573,7 millions EUR, soit une augmentation de 15,2% en comparaison avec la même période en 2018.

Tous les indicateurs sont positifs pour la période. Pour le premier semestre 2019, le BAIIA consolidé est de 85,7 millions EUR, contre 68,3 millions EUR en 2018, et correspond à 14,9% du chiffre d'affaires. Le BAIIA consolidé excluant les effets de l'application de l'IFRS 16 aurait été de 73,6 millions EUR.

Le BAII pour la période allant de janvier à juin est de 67,6 millions EUR (62,1 millions EUR en 2018), soit 11,8% du chiffre d'affaires. Le BAII excluant les effets de l'application de l'IFRS 16 aurait été de 67,0 millions EUR.

Les bénéfices avant impôts pour la période allant de janvier à juin 2019 s'élèvent à 70,2 millions EUR (64,2 millions EUR en 2018), soit 12,2% du chiffre d'affaires. Le montant excluant les effets de l'application de l'IFRS 16 aurait été de 70,7 millions EUR.

Pour le deuxième trimestre de l'année, la performance du Groupe est tout aussi positive, avec un chiffre d'affaires consolidé pour la période de 290,1 millions EUR, soit une augmentation de 11,9% par rapport à 2018.

Le BAIIA pour la période allant d'avril à juin 2019 est égal à 43,3 millions EUR (le montant excluant les effets de l'application de l'IFRS 16 aurait été de 37,1 millions EUR), avec un BAII de 34,0 millions EUR (le montant excluant les effets de l'application de l'IFRS 16 aurait été de 33,7 millions EUR) et des bénéfices avant impôts de 36,0 millions EUR (le montant excluant les effets de l'application de l'IFRS 16 aurait été de 36,3 millions EUR).

Au 30 juin 2019, la situation financière nette du Groupe est excédentaire de 18,3 millions EUR (101,1 millions EUR en excluant les effets de l'application de l'IFRS 16). La situation financière nette au 31 mars 2019 était excédentaire de 50,0 millions EUR (134,3 millions EUR en excluant les effets de l'application de l'IFRS 16).

"En 2019, Reply a obtenu des résultats très positifs, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de marges", déclare Mario Rizzante, président du conseil de Reply, après la réunion du CA. "Les six premiers mois de l'année ont été marqués par un nombre considérable de projets centrés sur nos activités centrales: l'infonuagique, l'IdO et les objets connectés, les plateformes de données et l'expérience numérique."

Et Mario Rizzante d'ajouter: "Au cours de cette période, nous avons constaté une croissance soutenue des nouvelles applications en raison de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'automatisation robotique, spécifiquement destinées aux voitures autonomes et aux processus commerciaux".

"Le modèle actuel est directement calqué sur un équilibre entre intelligence artificielle, plateformes nuagiques et connectivité des réseaux", poursuit Mario Rizzante. "Ces nouveaux fondements numériques représentent le point de départ à partir duquel les avancées technologiques et commerciales, comme la blockchain ou la 5G, seront déployées. De nouvelles opportunités s'offriront aux marchés émergents et à des modèles commerciaux encore inexplorés, pour lesquels l'aptitude à mieux comprendre, exploiter et intégrer les technologies aux éléments humains sera un facteur de réussite déterminant."

*Reply applique de manière anticipée, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle norme comptable internationale IFRS 16, qui a eu un effet sur le BAIIA (+12,1 millions EUR) et sur la situation financière nette (-82,8 millions EUR).

Giuseppe Veneziano, responsable de la préparation des rapports financiers de la société, déclare en vertu du paragraphe 2 de l'article 154-bis de la loi sur les comptes consolidés, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux archives, registres et entrées comptables de la société.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux s'appuyant sur les nouveaux des mégadonnées, l'infonuagique, les médias numériques et l'Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de système et d'optimisation numérique aux entreprises des télécoms et des médias; de l'industrie et des services; de la banque et de l'assurance; et des secteurs publics. www.reply.com

