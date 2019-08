Stelmine complète un placement stratégique privé de 203 500 $





QUÉBEC, 01 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada Ltée, (« Stelmine ») (TSX-V : STH) annonce qu'elle a complété un placement stratégique privé sans intermédiaire. Un total de 1 142 166 actions de la société (« actions ») ont été émises dans le cadre du placement, pour un montant total de 203 500 $.



Afin de réaliser sa campagne de forages cette année sur sa propriété Courcy, la Société initiera un nouveau placement pour lequel elle possède déjà des engagements.

« Les équipes de géologues sont actuellement à effectuer la campagne de pré-forage sur la propriété Courcy. La Société est heureuse d'annoncer qu'elle débutera également des travaux d'exploration sur la propriété Joubert, d'expliquer Isabelle Proulx, présidente et chef de la direction de la Société. »

Ce placement totalisant 203 500 $ a consisté en l'émission de :

499 666 unités (les « unités ») à un prix de 0,15 $ par unité, pour un placement de 75 000 $. Chaque unité est composée d'une (1) action et d'un demi (½) bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire à une (1) action à un prix de 0,20 $ l'action durant une période de 18 mois; et

642 500 actions accréditives à un prix de 0,20 $ par action, pour un placement de 128 500 $ ;

La Société de développement de la Baie James (SDBJ) participe à ce placement.

Trois initiés ont participé à ce placement pour un montant de 26 000 $. Les initiés de la Société ont souscrit aux unités selon les mêmes termes que les autres investisseurs. La participation de ces initiés est exempte de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des actionnaires aux termes des paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du règlement 61-101 respectant la protection des porteurs minoritaires dans des transactions spéciales. L'exemption est basée sur le fait que ni la juste valeur marchande de l'objet de l'opération ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne l'initié, ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont sujets à une période de rétention de quatre mois et un jour. Le placement est sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Stelmine n'a pas déposé de déclaration de changement important au cours des 21 jours précédant l'accomplissement du placement privé.

Les produits du placement seront affectés aux frais d'opérations, au fonds de roulement de la Société et aux travaux d'exploration qui se poursuivent actuellement sur les propriétés. Le produit du placement accréditif sera utilisé par la Société afin d'encourir des frais d'exploration au Canada sur les différentes propriétés de la Société situées dans la province de Québec, et ces frais d'exploration seront pleinement encourus le ou avant le 31 décembre 2020, conformément aux engagements faits aux souscripteurs de ce placement.

Dans de ce placement, la Société paiera des frais de commission de 4 000$.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 994 claims d'une superficie de 517 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 30 790 811 actions émises et en circulation.

À propos de la SDBJ

Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la SDBJ a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la Baie James. La SDBJ peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. www.sdbj.gouv.qc.ca

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Stelmine peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir » « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Stelmine tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Stelmine et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons le risque que la société ne réalise pas le placement tel qu'envisagé, ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Stelmine auprès des autorités en valeurs mobilières. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Stelmine nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements : Isabelle Proulx

Présidente et chef de la direction Christian Guilbaud

Administrateur 418-626-6333

info@stelmine.com 514-813-7862 Stelmine.com

