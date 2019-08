151 athlètes nommés dans l'Équipe parapanaméricaine canadienne pour les Jeux parapanaméricains de Lima 2019





Le plus important contingent vient du para-athlétisme, avec 26 concurrents

73 athlètes concourront à leurs premiers Jeux multisports

60 membres de l'équipe sont des médaillés parapanaméricains

OTTAWA, le 1er août 2019 /CNW/ - Au total, 151 athlètes, y compris des assistants sportifs, des pilotes et des guides composent l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019, selon la liste officielle des athlètes sélectionnés pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains, du 23 août au 1er septembre, à Lima au Pérou, dévoilée aujourd'hui par le Comité paralympique canadien.

À un peu plus de trois semaines de l'ouverture des Jeux, les athlètes s'affairent à finaliser leurs préparatifs avant de s'envoler pour Lima. Le Canada concourra dans 13 sports : le boccia (11 athlètes), le goalball (12), le para-athlétisme (26), le parabadminton (7), le paracyclisme (11), le parajudo (2), la paranatation (13), le paratennis de table (5), le parataekwondo (1), le volleyball assis (23), le basketball en fauteuil roulant (24), le rugby en fauteuil roulant (12) et le tennis en fauteuil roulant (4).

Le parabadminton et le parataekwondo feront leurs débuts aux Jeux parapanaméricains à Lima, un an avant leur entrée dans le programme paralympique.

L'Équipe parapanaméricaine canadienne vise un classement parmi les trois premiers au tableau général des médailles, et Lima 2019 représente un tremplin important vers les Jeux paralympiques de l'année prochaine. Le calibre de la compétition sera très relevé, car plusieurs compétiteurs essaieront d'inscrire les meilleurs résultats possibles dans le but de se qualifier pour Tokyo 2020.

À Lima, l'équipe sera dirigée par la chef de mission Stephanie Dixon, une des paralympiennes canadiennes les plus décorée de l'histoire, avec à son actif 19 médailles récoltées à trois éditions des Jeux paralympiques (Sydney 2000, Athènes 2004 et Beijing 2008) en natation.

«?C'est un groupe fantastique composé d'individus dévoués qui, j'en suis certaine, porteront l'unifolié avec fierté, passion et intégrité?», déclare Dixon. «?Ils ont tous mérité leur place dans l'équipe et je sais qu'ils travaillent avec acharnement afin d'être prêts à concourir et à livrer leur meilleure performance aux Jeux.?»

«?Ces Jeux constituent un événement important pour de nombreux athlètes qui s'en serviront pour acquérir de l'expérience à une compétition multisport ou pour saisir les occasions de qualification offerte dans leur parcours vers Tokyo 2020 et au-delà. Je suis impatiente d'arriver à Lima afin de soutenir tout un chacun en personne, et j'espère que tout le Canada appuiera bruyamment et fièrement ces athlètes pour qu'ils sachent que la nation est derrière eux!?»

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019 :

Lima 2019 marquera la première participation à des Jeux multisports pour 73 athlètes de l'équipe, tandis que 81 athlètes concourront à leurs premiers Jeux parapanaméricains.

60 athlètes de l'équipe ont déjà vécu l'expérience des Jeux paralympiques, et c'est le basketball en fauteuil roulant qui compte le plus grand nombre de paralympiens, soit 14.

60 athlètes de l'équipe ont déjà vécu l'expérience des Jeux paralympiques, et c'est le basketball en fauteuil roulant qui compte le plus grand nombre de paralympiens, soit 14.

20 athlètes ont déjà remporté des médailles paralympiques en carrière.

L'équipe est composée de 92 athlètes masculins et de 59 athlètes féminines.

Martha Sandoval Gustafson, qui concourra en para-athlétisme est, à 69 ans, l'athlète la plus âgée de l'équipe. Elle est née le 8 janvier 1950. Elle avait gagné sept médailles pour le Canada (six en athlétisme et une en natation) aux Jeux paralympiques de 1984.

La plus jeune athlète de l'équipe est la paranageuse de 14 ans Colleen Cloetta, née le 11 mai 2005.

Le joueur de basketball en fauteuil roulant David Eng participera à ses cinquièmes Jeux parapanaméricains, après avoir concouru aux éditions de 2003, 2007, 2011 et 2015.

Le para-athlétisme présente le plus important contingent de l'équipe aux Jeux avec 26 athlètes (y compris un guide) qui se préparent à concourir pour des médailles, tandis qu'en para-taekwondo, un seul athlète (Anthony Cappello) représentera le Canada.

Selon la province d'appartenance préférée des athlètes, 36 d'entre eux viennent de l'Ontario, qui compte le plus grand nombre de représentants dans l'équipe. Ensuite nous retrouvons le Québec avec 34 athlètes, la Colombie-Britannique et l'Alberta qui en ont chacune 30. La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont chacune six athlètes, tandis que le Manitoba, de même que le Nouveau-Brunswick en chacun ont quatre. L'Île-du-Prince-Édouard n'en compte qu'un seul.

La formation canadienne comprend trois pilotes en paracyclisme : Évelyne Gagnon (pilote d'Annie Bouchard), Meghan Lemiski (pilote de Carla Shibley) et Andrew Davidson (pilote de Lowell Taylor), un guide en para-athlétisme : Adam Paul-Morris (guide de David Johnson) et quatre assistants sportifs en boccia : Hussein Mawji (assistant de Hanif Mawji), Francine Hébert (assistante d'Éric Bussière), Gaëtan Lord (assistant de Philippe Lord) et Josée Duquette (assistante de Marylou Martineau).

Le Comité paralympique canadien et le réseau paralympique du Canada, CBC/Radio-Canada, assureront la diffusion des Jeux dans le cadre de l'élargissement du forfait de compétitions de la Super série paralympique. La diffusion continue en direct sera offerte pour cinq sports : le para-athlétisme, le parabadminton, la paranatation, le basketball en fauteuil roulant et le rugby en fauteuil roulant, et les vidéos des faits saillants seront affichées dès qu'elles seront disponibles. Nous vous communiquerons plus de détails d'ici le début des Jeux.

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 se dérouleront du 23 août au 1er septembre 2019. Ce seront les plus imposants Jeux parapanaméricains, surpassant ceux de Toronto 2015, et environ 1?850 athlètes de la région des Amériques se préparent à y participer.

