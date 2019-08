Fortis Inc. annonce son dividende pour le troisième trimestre de 2019





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 01 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a déclaré les dividendes suivants :



0,3063 $ par action privilégiée de premier rang de série F de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés;

0,2745625 $ par action privilégiée de premier rang de série G de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés;

0,15625 $ par action privilégiée de premier rang de série H de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés;

0,19635068 $ par action privilégiée de premier rang de série I de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés;

0,2969 $ par action privilégiée de premier rang de série J de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés;

0,2455625 $ par action privilégiée de premier rang de série K de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés;

0,25625 $ par action privilégiée de premier rang de série M de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés;

0,45 $ par action ordinaire de la Société, payable le 1er septembre 2019 aux actionnaires inscrits au 20 août 2019 à la fermeture des marchés.

La Société a choisi de rendre les dividendes sur les actions ordinaires et les dividendes sur les actions privilégiées admissibles aux crédits d'impôt pour dividendes fédéral et provincial.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un revenu de 8,4 milliards de dollars canadiens en 2018 et d'un actif d'environ 53 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La Société, qui compte 8 800 employés, sert des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.





