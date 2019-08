La Banque de l'infrastructure du Canada signe un protocole d'entente avec la Lulu Island Energy Company de la ville de Richmond





La BIC étend ses activités en Colombie-Britannique avec un projet énergétique de quartier

RICHMOND, BC, le 1er août 2019 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et la Lulu Island Energy Company ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente qui officialise leur collaboration pour développer un nouveau projet énergétique de quartier à Richmond, en Colombie-Britannique.

Il s'agit de la première occasion pour la Banque de l'infrastructure du Canada de s'associer à un projet dans cette province. La BIC possède une expertise spécialisée en matière d'infrastructures, et ce projet cadre avec son mandat consistant à fournir des conseils dans le cadre de projets d'infrastructures écologiques qui sont dans l'intérêt public et, potentiellement, à investir dans ceux-ci.

La Lulu Island Energy Company est une corporation municipale détenue en propriété exclusive par la ville de Richmond et établie en vue de mettre en place et d'exploiter des réseaux énergétiques de quartier dans cette ville située dans les basses-terres continentales de la Colombie-Britannique. La ville de Richmond a constaté qu'un réseau énergétique de quartier peut l'aider à atteindre les objectifs de durabilité établis dans le cadre de ses plans énergétiques et de réduction des émissions des collectivités, et elle a mis en place trois systèmes énergétiques communautaires : l'Alexandra District Energy Utility, qui a été primé à maintes reprises; l'Oval Village District Energy Utility desservant la collectivité riveraine entourant l'Anneau olympique de Richmond, qui est de renommée mondiale; et le City Centre North District Energy Utility.

Sous réserve de l'approbation du conseil municipal de Richmond, le nouveau projet énergétique de quartier de la Lulu Island Energy Company vise à faire passer graduellement la superficie des systèmes énergétiques de quartier actuels de la ville de 330 000 mètres carrés (3,6 millions de pieds carrés) à plus de 4,7 millions de pieds carrés (50 millions de pieds carrés).

Aux termes du protocole d'entente, la BIC et la Lulu Island Energy Company procéderont à une vérification préalable ainsi qu'à des travaux de structuration financière plus approfondis à l'égard d'un nouvel accord de concession potentiel avec Corix Utilities portant sur un système énergétique de quartier. Corix est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion énergétique et environnementale durable au Canada et aux États-Unis. La Lulu Island Energy Company et Corix Utilities développent actuellement le système énergétique de quartier Oval Village, dans le cadre duquel Corix est chargée de la conception, de la construction, du financement, de l'exploitation et de la maintenance du système, alors que la ville de Richmond est responsable du contrôle et de l'établissement des prix pour les clients.

Le travail de la BIC pourrait mener à un investissement dans le projet, sous réserve de l'exercice de la diligence raisonnable habituelle et de la prise de décision.

Faits en bref :

La BIC met l'accent sur les projets transformateurs d'intérêt public. Le transport en commun, le commerce et le transport, les infrastructures vertes et le haut débit constituent des secteurs prioritaires en matière d'investissement.

En tant que société d'État, la BIC a pour mandat d'utiliser 35 milliards de dollars de financement fédéral pour attirer des investissements privés et institutionnels en vue de créer de nouveaux projets d'infrastructure qui génèrent des revenus.

Le conseil d'administration de la BIC est responsable de prendre les décisions en matière d'investissements de façon indépendante.

Le plan officiel de la ville de Richmond prévoit la construction de bâtiments à plus forte densité et à usages mixtes dans le cadre de projets de développement résidentiel et commercial. Par conséquent, la ville aura plus rapidement accès à des sources d'énergie à faibles émissions de carbone qui permettront de chauffer et de climatiser les bâtiments de la région.

Une fois sa construction achevée, le système énergétique de quartier de la Lulu Island Energy Company utilisera la technologie zéro carbone de récupération de la chaleur des égouts afin d'extraire la chaleur provenant de la conduite de refoulement d'égout de la ville.

Citations :

« Ce partenariat donne l'occasion à la BIC de s'associer à un tout premier projet en Colombie-Britannique. La BIC est fière de collaborer avec la Lulu Island Energy Company et la ville de Richmond. L'énergie de quartier s'inscrit dans les priorités du gouvernement fédéral et de la BIC d'investir dans des infrastructures vertes, et ce projet a le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une formidable occasion pour la BIC d'élargir son travail avec une municipalité avant-gardiste et de développer un projet qui peut combiner des investissements institutionnels et publics. »

Pierre Lavallée, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

« La ville de Richmond a été reconnue sur le plan international pour le leadership dont elle fait preuve à l'égard du développement de systèmes énergétiques de quartier conçus pour réduire les émissions de carbone, tout en offrant une source de chauffage et de climatisation abordable et fiable aux milliers de résidents, ainsi qu'aux utilisateurs commerciaux et institutionnels. Représentant une composante importante de la planification communautaire de Richmond, les systèmes énergétiques de quartier fournissent des sources d'énergie durables et économiques. Le partenariat établi avec la Banque de l'infrastructure du Canada qui vise à améliorer le service énergétique de quartier de City Centre nous donne une excellente occasion d'accroître notre efficacité et notre adaptabilité énergétiques pour des années à venir. »

Malcolm Brodie, maire de Richmond

« La Banque de l'infrastructure du Canada joue un rôle de premier plan au sein des nouveaux projets d'infrastructure qui ont une incidence positive sur l'environnement et les collectivités. L'expertise de la BIC en matière d'infrastructure et son rôle consultatif seront essentiels à la réussite du partenariat entre la Lulu Island Energy Company et la ville de Richmond. »

M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

