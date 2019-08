Le RAAQ dévoile une programmation haute en couleur pour le colloque Participation sociale et handicap visuel





MONTRÉAL, le 1 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) est heureux d'annoncer la programmation de son colloque Participation sociale et handicap visuel qui aura lieu le 6 septembre 2019 à la Grande bibliothèque, 475 Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal.

Programmation du colloque

Lors de cette journée de réflexion et d'échange, six conférences et un panel seront proposés aux participants, portant sur les nombreux enjeux rencontrés par les personnes aveugles ou malvoyantes souhaitant prendre pleinement part à la société québécoise. Les conférences aborderont des thèmes comme l'accès à la culture et au savoir, l'emploi, le nouvel urbanisme ou le rôle du loisir et de l'emploi dans la participation sociale des personnes aveugles ou malvoyantes. L'accessibilité du web et l'intelligence artificielle, de même que la recherche et son impact dans les milieux d'intervention figurent également au programme.

Les nouvelles technologies présentent à la fois des opportunités et des défis pour les personnes en situation de handicap visuel. Le colloque y accorde une place de choix avec son panel de fermeture «?Nouvelles technologies et participation sociale, que nous réservent les cinq prochaines années???»

Le RAAQ se réjouit de pouvoir compter sur la participation d'intervenants aux parcours riches et diversifiés dans le cadre de ce colloque. Parmi ceux-ci, soulignons Mélanie Dumas, directrice de la Collection universelle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Steve Joseph, directeur du service des loisirs à la Fondation des Aveugles du Québec (FAQ), Stéphanie Levasseur, conseillère principale en accessibilité numérique chez Desjardins, ainsi que Claude Guimond, directeur général de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN), qui animera la conférence sur la place des personnes en situation de handicap visuel dans le nouvel urbanisme. Ajoutons finalement que pour clore notre colloque, aura lieu un cocktail offert par AMI-télé, durant lequel nous aurons la chance d'avoir un aperçu de leur programmation d'automne.

Des partenaires essentiels

La tenue du colloque Participation sociale et handicap visuel ne pourrait être possible sans la précieuse de collaboration de plusieurs partenaires. Le RAAQ souhaite remercier l'Office des personnes handicapées du Québec, AMI-télé, Desjardins, la Fondation des Aveugles du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Humanware pour leur soutien financier.

L'événement s'adresse aux représentants des organismes communautaires, du milieu de l'éducation, de la recherche, de la réadaptation et du réseau de la santé et des services sociaux, aux représentants des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux de même qu'à toute personne intéressée par les enjeux d'accessibilité universelle. Les modalités d'inscriptions et la programmation complète sont disponibles sur le site web du colloque : raaq.qc.ca/colloque-2019/.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et des amblyopes du Québec (RAAQ) milite depuis plus de 42 ans pour le droit des personnes en situation de handicap visuel du Québec. Notre fédération représente 19 associations membres couvrant l'ensemble du territoire québécois. Le RAAQ a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des 450 000 personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine.

