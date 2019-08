Les résidents de la municipalité du district de Lunenburg bénéficieront d'un projet d'assainissement du sol et la ville de Bridgewater bénéficiera d'un projet d'amélioration du système de traitement des eaux usées





BRIDGEWATER, NS, le 1er août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes et les infrastructures locales de traitement des eaux usées jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités dynamiques et saines, en plus d'améliorer la qualité de vie des résidents et de protéger l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et députée de South Shore - St. Margaret's, l'honorable Mark Furey, ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, et Suzanne Lohnes-Croft, députée provinciale de Lunenburg, ont annoncé un financement pour appuyer le projet d'assainissement de l'école Riverport et l'amélioration du système de traitement des eaux usées de Bridgewater.

Ces projets consistent à décontaminer la propriété de l'ancienne école Riverport dans la municipalité du district de Lunenburg et à améliorer les systèmes d'assainissement existants dans la ville de Bridgewater.

Une fois ces projets terminés, les résidents de la municipalité de Lunenburg bénéficieront d'un environnement plus propre et de sols de meilleure qualité, et les résidents de Bridgewater bénéficieront d'un environnement plus propre et plus sûr pour l'élimination des eaux usées.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 2,6 millions de dollars à ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre plus de 2,2 millions de dollars.

Citations

« Il est important d'investir dans des infrastructures plus vertes pour le bien-être des résidents actuels et futurs de Lunenburg et de Bridgewater. Les deux projets que nous annonçons aujourd'hui assureront un environnement plus propre et des services d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées de meilleure qualité et plus sûrs pour nos collectivités. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et députée de South Shore - St. Margaret's

« Les projets de collaboration de ce genre favorisent des collectivités plus sûres et durables sur le plan environnemental et constituent d'importants pas en avant vers la création d'un milieu de vie plus fort et plus sain, ici et en Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Mark Furey, ministre de la Justice, au nom de Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures solides et durables pour bâtir des collectivités viables. Investir dans ces projets permettra d'assainir l'environnement et de le rendre plus sécuritaire pour les résidents. »

Suzanne Lohnes-Croft, députée provinciale de Lunenburg

« La protection de notre environnement naturel est très importante pour la municipalité. Le financement nous permettra d'assainir le site de l'ancienne école en 2020, de traiter et d'éliminer adéquatement les contaminants et de remettre le terrain dans un état utilisable. »

Carolyn Bolivar-Getson, mairesse de la municipalité du district de Lunenburg

« Le financement annoncé aujourd'hui aura un impact immédiat, réel et positif sur la santé de la rivière LaHave. Nos partenaires fédéraux et provinciaux ont fait preuve d'un engagement sincère et continu à travailler avec notre ville pour relever les défis posés par un réseau d'assainissement vieillissant et désuet. Au cours des dernières années, nos résidents ont adopté un nouveau sens de la responsabilité environnementale et se préoccupent de l'avenir de notre rivière - je suis fier de dire qu'une fois terminé, ce projet représentera un bond en avant monumental dans la capacité de notre collectivité à profiter de la rivière LaHave et à y accéder pour les générations à venir. »

David Mitchell, maire de la Ville de Bridgewater

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Produit connexe

Document d'information

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à des projets d'amélioration d'infrastructures d'aqueduc et d'égout dans les municipalités de Lunenburg et de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse leur consacre plus de 2,2 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom des projets Lieu Détails concernant les

projets Financement fédéral Financement provincial Ville de

Bridgewater -

Amélioration du

système de

traitement des eaux

usées Bridgewater Les travaux comprennent le

remplacement d'une station

de pompage et l'installation

de 1 000 m de conduites

principales 2 208 000 $ 1 839 816 $ Assainissement de

l'ancienne école

Riverport - District

de Lunenburg Lunenburg Assainissement des

contaminants trouvés sur

l'ancien site de l'école pour

améliorer la qualité du sol 433 564 $ 361 268 $

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Infrastructure Canada

