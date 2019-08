Le premier ministre salue les nouveaux membres du Conseil jeunesse





IQALUIT, le 1er août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui salué les nouveaux membres de son Conseil jeunesse. Ces jeunes Canadiens sont porteurs de changement et ils se battent pour un avenir meilleur pour tous.

Les membres du Conseil jeunesse se réunissent cette semaine à Iqaluit, au Nunavut, pour la toute première réunion du Conseil dans le Nord canadien. Ils discuteront d'enjeux importants, notamment de la façon dont nous pouvons faire avancer la réconciliation, améliorer les infrastructures dans les communautés éloignées, promouvoir la sécurité alimentaire dans le Nord, protéger les langues autochtones, appuyer les entreprises locales et encourager le tourisme autochtone. Au cours de la réunion de trois jours, les membres du Conseil participeront à des activités locales. Ils feront du bénévolat et participeront à des cérémonies traditionnelles. Ils rencontreront également des aînés et des jeunes autochtones de la région.

Cette année, des membres du Conseil jeunesse et d'autres jeunes Canadiens ont participé au tout premier Sommet jeunesse du Canada et ont aidé à façonner la première politique jeunesse de notre pays. Leurs commentaires aident à orienter les priorités et décisions du gouvernement.

Lorsque les jeunes profitent du soutien dont ils ont besoin pour faire entendre leur voix, ils font avancer notre pays. Le gouvernement du Canada veille à ce que les jeunes aient les opportunités nécessaires pour bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus durable.

« Je remercie les membres sortants du Conseil jeunesse pour les nombreuses contributions qu'ils ont apportées au cours des deux dernières années. Grâce à leur travail acharné, leur compassion et leurs recommandations, ils ont aidé à remettre en question le statu quo et à bâtir un avenir meilleur. J'ai hâte d'entendre les perspectives et les idées des nouveaux membres. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada et ministre de la Jeunesse

La deuxième cohorte du Conseil vient de conclure son mandat, et ses membres entament maintenant leur travail au sein du réseau des anciens du Conseil jeunesse, qui est formé d'anciens membres du Conseil jeunesse qui continuent de s'impliquer dans leur communauté et de faire une grande différence dans la vie des gens.

Depuis 2016, le Conseil jeunesse s'est réuni neuf fois en personne d'un bout à l'autre du pays et a tenu des discussions de fond avec des ministres fédéraux, des secrétaires parlementaires et des jeunes leaders. En plus de se rencontrer en personne, les membres du Conseil jeunesse collaborent en ligne et travaillent de près avec des jeunes de leur communauté, ce qui contribue à enrichir les conseils qu'ils offrent au premier ministre.

et possèdent un bagage varié de connaissances et d'expérience. Ils sont nommés pour une durée de deux ans. Les Canadiens peuvent s'inscrire afin de recevoir des nouvelles et de participer à des activités en lien avec les domaines qui les intéressent, à l'adresse canada.ca/jeunesse.

