Veeva est reconnue pour son leadership sectoriel par Forbes Magazine et par l'IDC, entre autres distinctions de l'industrie

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a récemment été reconnue comme l'une des principales entreprises cotées en bourse au monde dans le classement Global 2000de Forbes. Et, pour la deuxième année consécutive, la société a également été classée deuxième fournisseur de logiciels pour sciences de la vie dans le « Worldwide Life Sciences Software Market Share Report » (Rapport sur la part de marché mondiale des logiciels des sciences de la vie) de l'IDC. Ces reconnaissances font suite à d'autres distinctions récentes décernées par ZDNet et Nucleus Research qui ont désigné Veeva comme lauréate dans la « ZDNet CRM Watchlist 2019 ». Veeva est le seul fournisseur cloud de l'industrie des sciences de la vie à figurer dans cette liste. La société a en outre été désignée comme un leader dans le rapport « Nucleus CRM Technology Value Matrix 2019 », où Veeva a été reconnue pour sa vision et son innovation technologique.

Forbes et l'IDC reconnaissent Veeva comme un leader mondial

La croissance continue de Veeva a valu à l'entreprise une reconnaissance de la part de Forbes et de l'IDC qui l'ont toutes deux reconnue comme l'une des sociétés leaders dans le monde. Forbes a fait figurer Veeva sur la liste Global 2000 des plus grandes sociétés cotées en bourse au monde. Considérée comme l'un des classements d'entreprises les plus fiables au monde, cette liste évalue les ventes, les bénéfices, les actifs et la valeur marchande des entreprises.

Selon l'IDC, Veeva a conservé sa position de leader en tant que premier fournisseur de logiciels pour les sciences de la vie. Grâce à son leadership en matière de Gestion de la Relation Client (GRC), Veeva est devenue, en termes de ventes et de marketing, le meilleur fournisseur du secteur des sciences de la vie. « Dans le domaine des sciences de la vie, Veeva continue de renforcer sa position dominante en GRC grâce à des offres qui intègrent le marketing multicanal, la gestion des contenus numériques, les services de données HCP, la gestion des présentations et événements, l'analytique et l'intelligence artificielle, le tout afin de générer les 'meilleures alternatives' pour les représentants et autres intervenants », a indiqué l'IDC.

ZDNet et Nucleus Research reconnaissent Veeva pour son innovation en matière de GRC

En tant que chef de file de la liste « ZDNet 2019 CRM Watchlist », Veeva a été choisie en raison de la clarté sa vision et de sa stratégie en matière de GRC. Les gagnants ont été choisis pour leur influence et leur impact sur les marchés, les personnes et la société en général au cours des dernières années. Veeva est l'une des deux seules entreprises de la liste à fournir des logiciels spécifiques à l'industrie.

Par ailleurs, Veeva a une nouvelle fois été citée parmi les leaders dans le rapport 2019 de Nucleus Research, pour ses réussites en matière de GRC, qui lui ont permis d'alimenter la productivité, de réduire les efforts de gestion des données et de réunir un ensemble de données qui, par son ampleur et sa qualité, permet d'appliquer l'intelligence artificielle (IA). Nucleus Research a en outre cité Veeva Nitro, un entrepôt de données commerciales de nouvelle génération, et Veeva Andi, une application d'IA, comme exemples de l'innovation continue de la société.

