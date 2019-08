Le Canada protégera le « Dernier refuge de glace » contre le réchauffement accéléré de l'Arctique





IQALUIT, Nunavut, 01 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après plusieurs mois où se sont succédé les mauvaises nouvelles concernant le dérèglement climatique en Arctique ? son réchauffement trois fois plus vite que la moyenne planétaire, la fonte du pergélisol 70 ans plus tôt que prévu, la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée en région polaire ? les plans pour la protection de l'aire Tuvaijuittuq progressent enfin. Signifiant « là où la glace ne fond jamais » en Inuktitut, Tuvaijuittuq est une région de l'Extrême-Arctique de taille similaire à celle de l'Allemagne, et qui est essentielle à l'échelle mondiale.

La Qikiqtani Inuit Association, travaillant de concert avec les gouvernements du Canada et du Nunavut, a pris les rênes de cette initiative visant à faire de Tuvaijuittuq une aire marine protégée provisoire de 322 000 km2, dotée d'une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) qui tient compte de leur promesse d'une économie de conservation garantissant que les communautés en tirent des bénéfices culturels et économiques. Une étude de faisabilité déployée sur cinq ans examinera ensuite la possibilité de protéger cette aire de façon permanente contre de futures menaces telles que l'exploitation pétrolière et gazière.



Tuvaijuittuq fait partie de ce que le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) appelle le « Dernier refuge de glace », soit la région polaire située au-dessus du Nunavut et du Groenland, où les scientifiques prédisent que la banquise devrait se maintenir le plus longtemps dans le contexte du réchauffement planétaire.



Grâce à son épaisse banquise permanente et aux derniers plateaux de glace de l'Amérique du Nord, l'aire pourrait devenir le dernier refuge de nombreuses espèces qui dépendent de la banquise, comme le narval, l'ours polaire, le morse, le phoque, le béluga et les algues marines essentielles au réseau alimentaire arctique. Le Dernier refuge de glace est vital à l'effort d'adaptation climatique. Mais pour réellement protéger les communautés et les espèces de l'Arctique, le Canada et le monde doivent s'attaquer à la cause de notre crise climatique : la trop grande quantité de CO 2 dans l'atmosphère.



Le WWF-Canada a hâte de voir se réaliser les prochaines étapes permettant à Tuvaijuittuq de rejoindre l'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga située à proximité, anciennement désignée sous le nom du détroit de Lancaster, afin de créer un vaste habitat où les espèces arctiques et les communautés inuites qui en dépendent pourront évoluer en sécurité.

Paul Okalik, conseiller principal en conservation arctique, WWF-Canada :

« Le WWF-Canada félicite la Qikiqtani Inuit Association pour sa vision. Cette entente va faire de Tuvaijuittuq l'une des plus grandes aires de conservation au monde, en assurant du même coup la sécurité alimentaire, les infrastructures et l'emploi pour les communautés locales. »

Megan Leslie, présidente et chef de la direction, WWF-Canada :

« Alors que l'Arctique se réchauffe presque trois fois plus vite que le reste de la planète, la protection du Dernier refuge de glace au bénéfice des communautés et des espèces qui dépendent de la banquise est depuis longtemps au coeur de notre travail en Arctique, notamment par notre contribution à la création de l'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga. On ne pourrait se réjouir davantage du progrès accompli vers des mesures de protection similaires pour Tuvaijuittuq, une région qui deviendra de plus en plus importante autant à l'échelle locale que nationale et mondiale alors que la crise climatique s'aggravera. »

