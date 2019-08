L'amélioration de routes locales profitera aux résidents de Hastings Highlands, de Carlow Mayo et de Tudor et Cashel





MAYNOOTH, ON, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - Investir dans les infrastructures publiques permet de soutenir des réseaux de transport efficaces qui aident les Canadiens et leur famille à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, Mike Bossio, député de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Daryl Kramp, député provincial de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Vic A. Bodnar, maire de la municipalité de Hastings Highlands, Libby Clarke, préfète du canton de Tudor et Cashel, et Mike Cannon, conseiller municipal du canton de Carlow Mayo, ont annoncé l'octroi d'un financement pour améliorer des routes locales dans trois municipalités de l'Ontario.

À Hastings Highlands, le projet consiste à améliorer près de cinq kilomètres de la route locale 62 entre la rue Young et le chemin McAlpine. Les travaux qui seront effectués sur la chaussée comprendront le pavage en asphalte, le remplacement des ponceaux pour améliorer le drainage et le renforcement des glissières de sécurité. Lorsque le projet sera terminé, la route sera plus sûre et plus efficace pour tous les usagers. Deux autres projets recevront des fonds pour l'amélioration du chemin Mayo Lake et du chemin Hartsmere dans le canton de Carlow Mayo, et du chemin Weslemkoon Lake dans le canton de Tudor et Cashel.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans les trois projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province consacrera environ 2 millions de dollars aux trois projets, et le reste des coûts des projets seront assumés par les municipalités.

« Il est important de disposer de routes sûres et efficaces pour que les Canadiens puissent passer plus de temps avec leur famille. Grâce à ces trois projets d'amélioration de routes, les résidents de Hastings Highlands, de Carlow Mayo et de Tudor et Cashel pourront arriver à destination plus rapidement et en toute sécurité, ce qui améliorera leur qualité de vie. »

Mike Bossio, député de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Les investissements en infrastructure sont essentiels pour que notre gouvernement puisse tenir l'engagement qu'il a pris de faciliter la vie de nos familles, de nos entreprises, de nos aînés et de nos étudiants. Notre investissement dans ces trois projets routiers se traduira par des déplacements quotidiens plus rapides et plus sûrs et permettra aux gens de passer plus de temps avec leurs amis et leur famille. »

Daryl Kramp, député provincial de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Hastings Highlands est ravi de recevoir ce financement si nécessaire. Les travaux de réfection de la route 62, prévus depuis longtemps, peuvent maintenant commencer. Merci au gouvernement d'avoir reconnu que les petites collectivités rurales sont reconnaissantes du soutien qui est accordé à des initiatives comme celle-ci, car sans sa générosité, nous n'aurions jamais été en mesure de payer les réparations nécessaires. »

Vic A. Bodnar, maire de Hastings Highlands

« Le canton de Tudor et Cashel est très reconnaissant du financement qu'il reçoit pour le chemin Weslemkoon Lake, la principale voie d'accès au centre-nord de notre municipalité. Il s'agit, pour Tudor et Cashel, d'une aide financière appréciable qui nous permet d'effectuer des travaux que nous n'aurions pas pu nous permettre de réaliser. Elle nous aide également à faire concorder notre action avec notre plan de gestion des actifs. Je vous remercie d'investir dans le Canada! »

Libby Clarke, préfète du canton de Tudor et Cashel

« Au nom du canton de Carlow/Mayo, je tiens à remercier le gouvernement fédéral de sa généreuse contribution à notre municipalité. Les fonds que nous recevrons dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada serviront à remettre en état les chemins Mayo Lake et Hartsmere, et ces travaux amélioreront grandement la sécurité et la qualité de vie de tous ceux qui empruntent ces routes; or, il n'aurait pas été possible de les réaliser sans ce financement. Nous tenons également à exprimer notre sincère gratitude au député Mike Bossio, qui nous a accordé un soutien continu et nous a aidé à obtenir du financement. »

Bonnie Adams, préfète du canton de Carlow Mayo

Nom du projet Lieu Fonds Détails du projet Financement fédéral pour les coûts admissibles Financement provincial pour les coûts admissibles Financement municipal pour les coûts admissibles Réfection des routes Mayo Lake et Hartsmere Canton de Carlow Mayo ICRN Réfection d'approximativement 4,1 kilomètres de la route Mayo Lake et d'environ 3,2 kilomètres de la route Hartsmere. Le projet comprend un réasphaltage et des travaux sur les ponceaux, les fossés et les garde?fous. Une voie pour les piétons et les cyclistes sera également ajoutée. 1 309 137 $ 726 571 $ 146 187 $ Réfection de la route locale 62 de Hastings Highlands Municipalité de Hastings Highlands ICRN Réfection d'approximativement 4,7 kilomètres de la route locale 62, de la rue Young au point situé 200 mètres à l'ouest de la route McAlpine. Le projet comprend un réasphaltage et des travaux sur les ponceaux, le réseau de drainage et les garde-fous. 1 160 940 $ 644 322 $ 129 638 $ Réfection de la route Weslemkoon Lake - Phase 2 Canton de Tudor et Cashel ICRN Réfection d'approximativement 4,9 kilomètres de la route Weslemkoon Lake, du 1292, route Weslemkoon Lake au 2376, route Weslemkoon Lake. Le projet comprend le réasphaltage, le remplacement des ponceaux, le creusage de fossés, l'élargissement des accotements, ainsi que l'installation de systèmes de barrières et d'éléments de signalisation. 1 239 000 $ 688 265 $ 137 736 $

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

La part fédérale des investissements dans les collectivités de moins de 5 000 habitants couvre 60 % des coûts totaux.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars serviront à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui pourront être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. L'investissement fédéral dans le cadre de la nouvelle entente avec l' Ontario pour le plan d'infrastructure Investir dans le Canada totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Les fonds seront répartis entre quatre volets : collectivités rurales et nordiques; transport en commun; infrastructures vertes et infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

pour le plan d'infrastructure totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Les fonds seront répartis entre quatre volets : collectivités rurales et nordiques; transport en commun; infrastructures vertes et infrastructures communautaires, culturelles et récréatives. L' Ontario assumera une part de 33,33 pour cent par projet, soit environ 10,2 milliards de dollars.

assumera une part de 33,33 pour cent par projet, soit environ 10,2 milliards de dollars. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au coeur de la Stratégie canadienne de la connectivité. Ils comprennent des fonds complémentaires pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario a publié Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire, qui comprend un financement provincial de 315 millions de dollars pour accroître l'accès dans les régions rurales et éloignées de l' Ontario .

