Le gouvernement du Canada contribue à la croissance économique inclusive au Manitoba

Investissements fédéraux dans six projets de croissance des entreprises, de formation professionnelle et de développement économique

WINNIPEG, le 1er août 2019 /CNW/ - Pour favoriser la prospérité économique de l'Ouest canadien, il est important de veiller à ce que tous les Manitobains aient des chances égales et équitables de réussir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit jusqu'à 4,9 millions de dollars dans six projets menés au Manitoba pour bâtir une économie inclusive et stimulante. L'annonce a été faite aujourd'hui par Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg-Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

L'University College of the North recevra une aide financière pouvant atteindre 250 000 dollars pour mettre sur pied une initiative d'entrepreneuriat pour les jeunes à The Pas, au Manitoba, et dans les collectivités environnantes. L'initiative donnera aux jeunes l'occasion d'explorer l'entrepreneuriat grâce au perfectionnement des compétences et à des partenariats avec des professionnels du monde des affaires et de l'industrie.

L'University College of the North recevra également une aide financière pouvant atteindre 1 489 398 dollars pour mettre à l'essai un incubateur d'entreprises, une installation de prototypage numérique et des services d'aide au démarrage des petites entreprises dans le Nord du Manitoba. Le University College of the North travaillera avec des partenaires clés sur ce projet, notamment North Forge Technology Exchange et Arctic Gateway Group.

Le Fonds de développement économique local recevra une aide financière pouvant atteindre 1 567 500 dollars pour appuyer des initiatives visant à stimuler la croissance économique dans le Nord du Manitoba et à développer davantage les industries clés de la région.

Le Centre for Aboriginal Human Resource Development recevra une aide financière pouvant atteindre 200 000 dollars afin d'élaborer et d'exécuter un programme pour les techniciens responsables du fonctionnement des immeubles à Winnipeg.

Manitoba Music Industry Association Inc. recevra une aide financière pouvant atteindre 869 600 dollars pour accroître la capacité d'affaires des secteurs de la musique autochtone et francophone de l'Ouest canadien.

Le Collège communautaire Assiniboine recevra une aide financière pouvant atteindre 525 600 dollars pour augmenter le nombre de formations professionnelles afin de répondre à la demande croissante de transformateurs d'aliments dans le secteur agroalimentaire du Sud-Ouest du Manitoba.

Ces projets permettront de perfectionner et d'exploiter les talents des Manitobains dans les régions rurales et urbaines afin de favoriser l'innovation dans l'Ouest canadien, de promouvoir les intérêts commerciaux du Manitoba et de stimuler la croissance économique. Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement du Canada met en oeuvre Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien par l'entremise de ses quatre piliers interdépendants : commerce, diversification, compétences et collectivités.

« L'Ouest canadien peut ouvrir la voie à une économie qui profite à l'ensemble de la population canadienne. Pour ce faire, le gouvernement du Canada collabore avec les établissements d'enseignement postsecondaire, l'industrie et d'autres partenaires dont il a besoin pour améliorer les programmes d'éducation et de formation, soutenir la croissance des entreprises et créer des emplois bien rémunérés. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« L'Ouest canadien possède une main-d'oeuvre jeune et entreprenante qui peut susciter une nouvelle croissance. Ces projets témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard d'une croissance économique inclusive au Manitoba afin de bâtir un Ouest canadien plus fort. »

- Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg-Centre

« C'est une période passionnante de croissance et de possibilités pour les collectivités musicales autochtones et francophones de l'Ouest canadien. Cette aide financière contribue de façon considérable à nos efforts visant à soutenir et à développer ces collectivités vitales du domaine de la musique. Cet investissement nous permet d'offrir de nouveaux programmes pour accroître la capacité d'affaires des entrepreneurs du domaine de la musique, stimuler l'activité de l'industrie et soutenir les artistes et les entreprises de musique autochtones et francophones à l'étranger. »

- Sean McManus, directeur exécutif, Manitoba Music Industry Association Inc.

