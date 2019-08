L'IFIC soumet un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires avant le budget fédéral de 2020





TORONTO, 01 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd'hui son mémoire auprès du gouvernement du Canada en réponse à sa demande de commentaires sur le budget 2020. L'IFIC a recommandé au gouvernement la suppression de la facturation de la TPS et de la TVH sur les fonds communs de placement détenus dans les comptes de régime enregistré d'épargne-retraite (REER) dans le but d'aider les Canadiens à atteindre la sécurité financière à la retraite.



Aujourd'hui, les Canadiens ont de plus en plus de difficultés à réussir leur préparation financière pour la retraite. Les travailleurs sont moins nombreux à être couverts par un régime de retraite offert par l'employeur, les taux d'intérêt restent bas et l'espérance de vie augmente; par conséquent, l'épargne individuelle est plus que jamais importante. Les programmes gouvernementaux comme les REER sont conçus pour encourager les Canadiens à épargner en vue de la retraite; cependant, ces efforts sont contrariés par les taxes de vente qui sont toujours injustement appliquées aux frais de gestion des fonds d'investissement, réduisant ainsi l'épargne dans l'instrument d'épargne-retraite le plus populaire au Canada.

« La suppression de la TPS et de la TVH sur les fonds d'investissement détenus dans les comptes REER est une action simple et elle apporterait des bénéfices importants à des millions de petits investisseurs canadiens qui travaillent pour épargner suffisamment pour leur retraite », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. « Cette solution efficace correspond aussi tout à fait à la priorité de la politique gouvernementale visant à aider les Canadiens à épargner plus. »

Pour consulter le mémoire de l'IFIC , visitez le site IFIC.ca.

