Le gouvernement du Canada investit dans les communautés LGBTQ2

TORONTO, le 1 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait une véritable différence dans la vie des membres de la communauté LGBTQ2 des quatre coins du pays en investissant dans le renforcement et l'augmentation de la résilience des organismes, des réseaux et des infrastructures communautaires LGBTQ2.

C'est pourquoi aujourd'hui, Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre sur les questions LGBTQ2, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé un financement pouvant atteindre 500 000 $ à deux organismes LGBTQ2 en vue de bâtir un Canada meilleur, plus diversifié et plus inclusif :

Le Réseau Trans Canadien collaborera avec des partenaires de la communauté pour organiser le Sommet trans canadien de 2019 un projet qui recevra jusqu'à 100 000 $ pour organiser un événement qui réunira des personnes trans et non binaires de tout le pays afin de trouver une voie à suivre pour défendre les droits des personnes trans et non binaires au Canada.

Le Fonds Égale Canada pour les droits de la personne recevra jusqu'à 400 000 $ pour accroître sa capacité de recherche en devenant un laboratoire et un centre national de recherche LGBTQI2S (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queer, intersexuels et bispirituels).

Ce financement fait partie de l'investissement historique de 20 millions de dollars prévu par le budget de 2019 pour soutenir le renforcement des capacités et le travail communautaire des organismes LGBTQ2 canadiens. Ces investissements aideront à répondre aux besoins particuliers de la communauté et aux lacunes dans les services aux personnes LGBTQ2 au Canada en favorisant la croissance des organismes communautaires LGBTQ2 dans l'ensemble du pays.

«?La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada, mais les Canadiens LGBTQ2 continuent de faire face à d'importants défis, notamment des taux élevés d'idées suicidaires, de violence et de discrimination. Investir dans les organismes LGBTQ2 créera de nouvelles occasions d'améliorer la vie des personnes LGBTQ2 partout au Canada, et même pour tous les Canadiens.?»

Randy Boissonnault

Conseiller spécial auprès du premier ministre sur les questions LGBTQ2



«?Nous avons tous droit à une vie digne, sûre et libre. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures importantes pour s'attaquer à la discrimination historique et actuelle contre des personnes LGBTQ2 de tout le Canada et pour célébrer et renforcer la diversité de notre pays. En financement des organismes communautaires LGBTQ2, comme le Fonds Égale Canada pour les droits de la personne et le Réseau Trans Canadien, nous prenons appui sur des dizaines d'années d'activités de défense des intérêts et nous participons à la création d'un avenir inclusif où tous - peu importe qui ils aiment ou comment ils s'identifient - ont des chances égales et équitables de réussir. »

L'honorable Maryam Monsef

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Nous sommes ravis de travailler avec les membres de la communauté pour organiser le premier Sommet trans canadien. Notre vision est un Canada sans discrimination, où les personnes trans et non binaires peuvent s'épanouir dans une société libre, juste et égale. Cet investissement crucial du gouvernement du Canada nous aidera à faire de grands pas vers cet objectif.?»

Michelle Emson, directrice générale

Réseau Trans Canadien

«?Grâce à cet investissement fédéral, Égale peut continuer à améliorer la vie des personnes LGBTQI2S au Canada. Nous attendons avec impatience les progrès que nous pourrons réaliser grâce à cette aide fédérale.?»



Helen Kennedy, directrice générale

Fonds Égale Canada pour les droits de la personne

En décembre 2018, Condition féminine Canada a changé de nom pour devenir Femmes et Égalité des genres Canada. Son mandat élargi comprend la promotion de l'égalité en matière de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'expression sexuelle.

En plus de l'investissement de 20 millions de dollars prévu dans le budget de 2019 pour soutenir le renforcement des capacités et les activités communautaires des organismes LGBTQ2 canadiens, le gouvernement du Canada a aussi fait les investissements suivants :

Affaires mondiales Canada a annoncé un appui de plus de 30 millions de dollars pour améliorer la situation socioéconomique des personnes LGBTQ2 dans les pays en développement.



La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme prévoit des investissements importants dans les activités liées à la fierté gaie au Canada.



Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé un soutien accru pour les réfugiés LGBTQ2 qui fuient la violence et la persécution au moyen du Rainbow Refugee Assistance Partnership.



Patrimoine canadien a réservé deux millions de dollars sur deux ans dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour des événements LGBTQ2 et de la fierté gaie.

Femmes et Égalité des genres Canada

L'une des principales priorités du gouvernement du Canada consiste à renforcer la diversité et l'inclusion afin que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens soient des membres à part entière de la société canadienne.

L'engagement du gouvernement du Canada envers les personnes LGBTQ2 (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, bispirituelles) constitue un élément clé de cette priorité. Le gouvernement s'est engagé à promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2, à protéger leurs droits et à remédier à la discrimination historique et actuelle à leur encontre.

En décembre 2018, Condition féminine Canada a changé de nom pour devenir Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC). Son mandat élargi comprend la promotion de l'égalité en matière de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'expression sexuelle.

À la suite de l'élargissement du mandat de FEGC, le gouvernement a créé le tout premier programme fédéral spécialement consacré à l'avancement de l'égalité en matière d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'expression sexuelle. Le nouveau programme Égalité pour le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et l'expression sexuelle soutiendra les organismes LGBTQ2 par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. Ce fonds a été créé à la suite des engagements pris dans le budget de 2019.

Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2

Le budget de 2019 prévoyait un nouveau financement de 20 millions de dollars pour soutenir le renforcement des capacités et le travail communautaire des organismes LGBTQ2 canadiens au pays. Un soutien sera accordé aux organismes oeuvrant au sein des communautés LGBTQ2 dont les initiatives contribuent au renforcement des communautés LGBTQ2 et à la promotion de l'égalité pour les personnes LGBTQ2 au Canada.

Ces fonds seront répartis sur trois exercices financiers, soit de 2019 à 2022. En 2019-2020, deux millions de dollars seront accordés pour établir l'infrastructure initiale des organismes nationaux LGBTQ2 existants ou émergents en soutenant des initiatives ciblées. Il permettra aux signataires d'accords de financement à l'échelle nationale de contribuer au développement de la capacité des organismes locaux et régionaux grâce au financement, aux outils et à d'autres services. Cette initiative aidera plusieurs organismes LGBTQ2 à se préparer à répondre à des appels de propositions (y compris pour devenir des organismes légalement constitués). Ce financement aidera également les organismes nationaux et locaux à collaborer pour régler les questions d'égalité.

Les organismes dont le mandat consiste à promouvoir l'égalité en matière d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'expression sexuelle peuvent présenter une demande en vertu du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. Les organismes qui soutiennent principalement ou exclusivement certaines personnes LGBTQ2 (par exemple, les hommes gais, la communauté transgenre, les femmes LBTQ2) ou qui se concentrent sur les communautés LGBTQ2 mixtes et d'autres facteurs identitaires sont également admissibles à ce financement.

Réseau Trans Canadien

Titre du projet : Sommet trans canadien de 2019

Financement : jusqu'à 100 000 $.

Le Réseau Trans Canadien collaborera avec la communauté pour organiser un sommet qui réunira des communautés trans et non binaires de partout au pays. Les participants seront des personnes trans et non binaires ayant vécu diverses expériences ainsi que des leaders communautaires, des activistes, des leaders d'opinion et des chercheurs. Le rassemblement et le processus connexe fourniront une occasion unique de créer des liens, d'établir et de définir des priorités pour la collectivité et de déterminer une voie à suivre, y compris des solutions et des idées possibles pour des projets de collaboration.

Fonds Égale Canada pour les droits de la personne

Titre du projet : Centre national de recherche LGBTQI2S Égale

Financement : jusqu'à 400 000 $.

Égale élargira sa capacité de recherche en devenant un laboratoire et un centre de recherche LGBTQI2S (lesbiennes, gais, bisexuels, trans, queer, intersexuels et bispirituels) national. Cette initiative permettre d'assurer plus grande accessibilité aux connaissances, à l'expertise et aux pratiques exemplaires pour lutter contre la discrimination et l'oppression vécues par les membres des communautés LGBTQI2S au Canada. Égale mettra sur pied un conseil consultatif universitaire LGBTQI2S national et un centre de recherche en ligne, effectuera une analyse documentaire et des études de recherche préliminaires sur des domaines d'intérêt clés et fera la promotion du centre de recherche au moyen de canaux de communication en ligne.

La vision d'Égale est la suivante : un Canada, et ultimement un monde, exempt d'homophobie, de biphobie, de transphobie et de toute autre forme d'oppression pour que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel sans subir de haine ou de préjudice. L'organisation s'efforce d'améliorer la vie des personnes LGBTQI2S au Canada et d'améliorer la réponse mondiale aux questions LGBTQI2S. Elle y parviendra en éclairant les politiques publiques, en inspirant le changement culturel et en faisant la promotion des droits de la personne et de l'inclusion par la recherche, l'éducation et l'engagement communautaire.



