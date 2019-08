Weatherford fait part d'AlphaSTtm, premier système au monde de cimentation et déviation en une seule manoeuvre sur puits ouvert





L'opération en une seule manoeuvre a permis à un opérateur dans le Permian d'économiser 29 heures de temps de forage, plus de 100 000 $ de frais opérationnels sur un seul puits

BAAR, Suisse, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé le lancement sur le marché de son système AlphaSTtm pour cimentation de déviation en un seul aller-retour sur puits ouvert, première capacité commercialisée permettant d'initier des opérations de déviation sans nécessiter de bouchon en ciment. Conçu pour offrir plus de flexibilité à l'opérateur, éliminer la multiplicité de manoeuvres et éviter des opérations onéreuses de cimentation, AlphaST représente le système unique au monde pour cimentation et déviation en une seule manoeuvre sur puits ouvert.

Faites ici l'expérience du communiqué de presse interactif multicanal : https://www.multivu.com/players/English/8413154-weatherford-single-trip-openhole-cementing-and-sidetrack-system-alphast/

« Pour les opérateurs, AlphaST signifie que vous n'aurez plus jamais besoin de dévier à partir d'un bouchon en ciment, » a déclaré Dean Bell, président des constructions de puits chez Weatherford. « AlphaST permet aux opérateurs d'éviter les coûts et durées consacrés à mettre en place un bouchon de ciment, à l'attendre et à forer. Le résultat net se traduit en économies de frais d'exploitation égales aux jours de temps de plateforme de forage. »

Pour un opérateur dans le bassin permien, des tentatives précédentes de déviation avec des bouchons conventionnels de ciment ont échoué dans les formations rocheuses, ce qui a imposé plusieurs manoeuvres dans le puits et a eu pour conséquence des assemblages directionnels endommagés en fond de trou. Les experts des techniques de rentrée pour Weatherford ont examiné l'application et mis en place le système AlphaST. Après avoir atteint la profondeur requise, l'équipe a réglé l'Inflatable Production Packer (IPP, 'garniture d'étanchéité de production gonflable') afin d'ancrer le sifflet déviateur, puis percé la formation en un seul passage, épargnant ainsi à l'opérateur 29 heures de temps de forage et plus de 100 000 $ de frais opérationnels.

« AlphaST constitue un autre exemple de la façon dont Weatherford met au point des technologies que n'ont pas les autres, et nos clients peuvent ainsi faire ce que les autres ne peuvent pas, » a ajouté Bell. « Depuis plus de quatre décennies, Weatherford est en tête du marché de la réentrée. Avec AlphaST, cette tradition se poursuit. »

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes sociétés parapétrolières multinationales, proposant à l'industrie du pétrole et du gaz des solutions, des technologies et des services innovants. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 650 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche-développement et de formation. Elle emploie près de 26 000 personnes. Pour davantage d'informations, visitez www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contact :

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green

+1.713.836.7430

directrice générale adjointe pour engagement des parties prenantes et directrice générale du marketing

Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO

Communiqué envoyé le 1 août 2019 à 06:50 et diffusé par :