Coveris renforce son activité étiquettes et carton avec l'acquisition d'Amberley au Royaume-Uni

VIENNE, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Coveris confirme son acquisition de 100 % des parts d'Amberley Adhesive Labels Ltd, une société basée dans le Dorset, au Royaume-Uni. La transaction a été conclue le 31 juillet pour un montant non divulgué.

Suite à un programme de modernisation de trois ans et d'importants investissements dans des équipements ultramodernes, Coveris a récemment finalisé l'acquisition d'Amberley, fabricant britannique d'étiquettes auto-adhésives de haute qualité, afin de renforcer ses activités dans le domaine des étiquettes et du carton.

« Lors de la présentation de la stratégie de Coveris, nous nous sommes clairement engagés à investir et à développer nos activités dans des secteurs à fort potentiel. L'acquisition d'Amberley étaie clairement cet effort. Nous avons vraiment hâte de pouvoir réussir à développer nos capacités en matière d'étiquettes et d'élargir le potentiel de notre nouvelle installation », a commenté Jakob Mosser, PDG de Coveris, à propos de la transaction.

L'activité étiquettes de Coveris est actuellement axée sur les marchés des produits frais, réfrigérés et ambiants, tandis qu'Amberley est exclusivement présente dans les marchés des soins personnels et de la maison. Grâce à des capacités d'impression numérique étendues, l'intégration d'Amberley marque non seulement une expansion sur de nouveaux marchés, mais également une attention davantage portée sur l'extension de ses capacités au niveau des technologies d'impression numérique.

« Amberley est une entreprise prospère qui a fait ses preuves et qui met clairement l'accent sur la proposition de solutions sur-mesure de qualité à ses clients. Il s'agit pour Coveris du complément idéal pour élargir sa présence sur le marché des étiquettes », a indiqué au sujet de la transaction Dennis Patterson, président de la division Étiquettes et Carton.

Amberley sera intégrée dans la division Étiquettes et Carton de Coveris avec la ferme intention d'investir davantage dans l'entreprise. « Avec Coveris, nous avons trouvé le partenaire idéal pour un avenir solide. Nous tirerons parti ensemble du savoir-faire et des ressources des étiquettes de Coveris pour faire passer nos activités à un autre niveau, » ajoute Trevor Smith, PDG et propriétaire d'Amberley.

À propos de Coveris

Figurant parmi les leaders européens de l'emballage, Coveris fabrique des solutions d'emballage flexible pour certaines des marques les plus respectées au monde. Elle développe des emballages qui protègent tous les types de produits : de l'alimentation humaine aux aliments pour animaux de compagnie, des dispositifs médicaux aux produits industriels et agricoles. Avec une expertise technique de haut niveau, elle produit des emballages de haute qualité qui prolongent la durée de conservation des produits, contribuant ainsi à réduire les déchets et le gaspillage de ressources. Coveris travaille en permanence avec ses clients sur de nouvelles solutions d'emballage attractives et durables. Coveris exploite 24 sites dans la région EMEA avec 4 500 employés. Le siège du groupe Coveris se situe à Vienne, en Autriche.

À propos d'Amberley

Des solutions d'étiquetage qui ajoutent de la valeur et stimulent l'impact de la marque.

Amberley Labels, un producteur britannique d'étiquettes haut de gamme, fabrique des étiquettes auto-adhésives de haute qualité sur son site de Dorset. Amberley a enregistré une croissance continue soutenue grâce à une clientèle de premier ordre. Sa gamme de produits comprend des étiquettes auto-adhésives multicouches fabriquées avec des solutions d'impression et de conversion numériques à la pointe de la technologie. La société collabore avec certaines des plus grandes marques du secteur des soins personnels et de la maison.

