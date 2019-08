Prevtec Microbia est acquise par Elanco





MONTRÉAL, 01 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prevtec Microbia Inc. (Prevtec ou la société) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une entente pour être acquise par Elanco Santé Animale (NYSE: ELAN).



Prevtec a créé la gamme de vaccins Coliprotec® conçus pour protéger les porcs contre la diarrhée post-sevrage (DPS) et les signes cliniques associés aux infections à E. coli. E. coli est un agent pathogène très fréquent qui cause la maladie en production porcine et qui est impossible à contrôler efficacement sans antibiotiques. La maladie affecte plus de 50 pourcents des porcs sevrés, entraînant la diarrhée, une diminution de l'appétit, une perte de poids et de la mortalité. La maladie qui en découle affecte lourdement le bien-être de l'animal ainsi que la rentabilité de l'exploitation porcine. En Europe, le coût de la mortalité causée par la DPS est estimé à 15 000 ? pour une production de 500 truies.1

« Le partenariat d'Elanco avec Prevtec s'est avéré fructueux et a permis d'offrir une solution non antibiotique intéressante aux éleveurs de porcs, a indiqué Ramiro Cabral, vice-président directeur des affaires internationales d'Elanco. Cette acquisition démontre encore une fois notre volonté de collaborer avec d'autres sociétés pour mettre au point des produits novateurs. Elle reflète aussi notre engagement à offrir des solutions de rechange aux antibiotiques en misant sur l'innovation, à l'interne comme à l'externe. »

« Nous sommes ravis d'être parvenus à cette entente, qui couronne nos efforts communs et témoigne de notre engagement précoce pour introduire des produits biologiques dans l'industrie, a mentionné Michel Fortin, président et chef de la direction de Prevtec Microbia. Notre contrat de distribution débouche ainsi sur une belle occasion de fournir nos vaccins actuels et futurs à l'industrie de la santé animale. »

Elanco agissait comme distributeur exclusif de Coliprotec au Canada et en Europe. Les vaccins de la gamme ont une incidence considérable en Europe étant donné la décision de l'UE d'éliminer progressivement l'antibiotique colistine et l'oxyde de zinc, dont plusieurs éleveurs se servent actuellement pour contrer les infections à E. coli. L'opération d'acquisition ajoute également les programmes de recherche et développement de Prevtec au portefeuille d'Elanco.

Par l'acquisition de Prevtec et l'ajout de Coliprotec au sein de son portefeuille de produits porcins, Elanco visera à étendre l'homologation à d'autres régions géographiques clés. Comme les solutions alternatives n'ont pas un spectre d'efficacité aussi large que les antibiotiques, il est important d'offrir un vaste choix de produits. Chaque année, plus d'un milliard de porcs sont mis en marché à l'échelle mondiale, faisant de la viande porcine la source protéique la plus consommée dans le monde et une formidable opportunité commerciale.



Aux termes de l'entente, Elanco acquiert la société Prevtec, incluant ses stocks et ses actifs en portefeuille, dans le cadre d'une opération entièrement au comptant de 78,5 M$ CA (environ 59,9 millions US). L'entente prévoit également un paiement conditionnel pouvant aller jusqu'à 21,5 M$ CA (environ 16,4 millions US) aux anciens actionnaires de Prevtec au premier trimestre de 2022 si certains objectifs de vente sont atteints en 2021.



BNP Paribas a agi comme conseiller financier exclusif de Prevtec lors de cette transaction, et BCF LLP et Gibson, Dunn & Crutcher LLP ont agi comme conseillers juridiques.

À propos d'Elanco

Fondée en 1954, Elanco offre une gamme complète de produits et de services liés au savoir pour améliorer la santé animale et l'élevage animal dans plus de 90 pays. Nous valorisons l'innovation du point de vue des recherches scientifiques et des activités quotidiennes. Nous souhaitons aussi cultiver un environnement de travail collaboratif pour plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale. En collaboration avec nos clients, nous travaillons à sensibiliser à la sécurité alimentaire dans le monde ainsi qu'à célébrer et à favoriser le lien homme-animal. Notre siège mondial et nos locaux de recherche sont situés à Greenfield, dans l'Indiana.

À propos de Prevtec Microbia

Prevtec Microbia est une société de biotechnologie canadienne qui conçoit et met en marché des solutions de rechange durables aux antibiotiques pour améliorer la santé animale, la production et la sécurité alimentaire. Coliprotec® F4, le premier produit commercial de Prevtec Microbia, est un vaccin porcin contre la bactérie E. coli vendu au Canada depuis 2007 et au sein de l'UE depuis 2015. Il est approuvé au Brésil (2010) et aux États-Unis (2018). Au début de 2017, l'entreprise a obtenu des autorisations de mise en marché du vaccin Coliprotec® F4/F18 pour l'UE et le Canada. La Russie et les pays de la CEI ont suivi. La gamme de vaccins Coliprotec® comprend aussi Coliprotec® F18, un produit distribué au Canada depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez www.prevtecmicrobia.com.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs (au sens défini par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995) quant à une entente de collaboration entre Elanco et Prevtec Microbia. Il reflète l'opinion actuelle d'Elanco. Cependant, comme dans toute collaboration, les étapes de conception et de mise en marché comportent leur lot de risques. Il est par ailleurs impossible de garantir la réussite commerciale de cette collaboration. Pour obtenir des détails sur les risques et les incertitudes, consultez les plus récents documents déposés par Elanco auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sauf obligation légale, Elanco ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de changements survenus après la publication de ce communiqué.

