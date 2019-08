La bourse de recherche de l'INC est désormais ouverte





REUS, Espagne, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- L'International Nut and Dried Fruit Council (INC) - Conseil international des fruits à coque et des fruits secs - vient de lancer son appel annuel à projets de recherche (doté de 300 000 ?), qui sert à financer des recherches cliniques, épidémiologiques, fondamentales et /ou stratégiques susceptibles de contribuer à améliorer la compréhension des effets des fruits à coque et des fruits secs sur la santé.

L'appel annuel à projets de promotion et de diffusion (doté de 50 000 euros) sera lancé au mois d'octobre. L'appel à la diffusion souhaite contribuer à promouvoir la consommation de fruits à coque et de fruits secs, en particulier dans les pays en développement. Vous en saurez plus en cliquant sur https://www.nutfruit.org/health-professionals/funding-opportunities.

L'INC mène également la campagne de diffusion « Nutfruit Power » (l'énergie des fruits à coque), qui vise à inciter à manger des fruits à coque et des fruits secs au petit-déjeuner ou en collation le matin pour avoir l'énergie nécessaire pour faire face aux défis de la journée qui s'annonce.

Les boursiers de 2019

Lors de l'appel précédent, quatre projets ont été sélectionnés pour bénéficier d'un financement d'un montant total de 350 000 euros. L'INC a financé une étude clinique sur la relation entre la consommation de fruits à coque et la santé cérébrale, ainsi qu'une étude épidémiologique sur les fruits à coque et la fonction cognitive. Deux autres projets de diffusion ont également été financés.

Les bénéficiaires de la bourse de recherche sont :

· Projet : « Effets à long terme d'une consommation de fruits à coque variés sur la santé mentale des personnes âgées : accent mis sur les mécanismes sous-jacents ». Chercheur principal : professeur Ronald Mensink, université de Maastricht, Pays-Bas.

· Projet : « Associations entre la consommation de fruits à coque, les fonctions cognitives et la stéatose hépatique non alcoolique chez les personnes âgées ». Chercheur principal : Docteur Sze-Yen Tan, université Deakin, Australie.

Les bénéficiaires de la bourse de diffusion sont :

· Nucis Italia. Projet : « Les fruits à coque et le système nutritionnel ».

· Toronto 3D Knowledge Synthesis and Clinical Trials foundation. Project : « 37e symposium international sur le diabète et la nutrition : symposium et présentation sur le diabète et les fruits secs ».

D'ici la fin de l'année, l'INC aura octroyé un montant de 3,5 millions d'euros en financement de projets de recherche et de diffusion au cours des sept dernières années.

À propos de l'International Nut & Dried Fruit Council

L'INC est l'organisation-cadre internationale de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs. Parmi ses membres, on compte plus de 800 entreprises du secteur des fruits à coque et des fruits secs qui viennent de plus de 80 pays. L'adhésion à l'INC représente plus de 85 % de la valeur mondiale des fruits à coque et des fruits secs vendus « à la ferme ». L'INC s'est donné pour mission d'encourager et de faciliter la croissance durable du marché mondial des fruits à coque et des fruits secs. Il s'agit de la principale organisation internationale s'articulant autour de la santé, la nutrition, les statistiques, la sécurité alimentaire ainsi que les normes et règlements internationaux concernant les fruits à coque et les fruits secs.

