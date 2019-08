Cint touche un public plus large grâce à l'acquisition de P2Sample et augmente encore sa puissance programmatique





STOCKHOLM, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Cint, plateforme technologique qui accélère la collecte de données pour la recherche marketing, annonce aujourd'hui l'acquisition à 100 % de P2Sample, société implantée aux États-Unis et offrant une des plus performantes plateformes programmatiques d'échantillonnage pour le secteur des perspectives clients.

Par cette acquisition, Cint franchit une étape dans la réalisation de son objectif final : être la dorsale technologique des sociétés d'études les plus innovantes au monde. Trois avantages stratégiques s'offrent à Cint :

1. Elle profitera des quelques 200 relations fournisseurs de P2Sample, comprenant des réseaux d'affiliés, de publication et de blogs, ainsi que Google, Facebook, eBay et des agences de publicité. Les clients Cint auront ainsi accès aux quelques 100 millions d'experts de plus de 150 pays de l'Insight Exchange.

2. Grâce à l'intégration à P2Sample, Cint bénéficiera d'un accès programmatique puissant à l'offre et à la demande d'échantillons, à plus de 100 intégrations d'interfaces API et aux fonctions IA de détection de la fraude les plus performantes du marché.

3. Les employés de P2Sample viendront compléter l'effectif de Cint pour le plus grand avantage des clients et des partenaires des deux sociétés.

Après l'acquisition, Mathijs de Jong (PDG) et Janna de Bruijne (directrice de l'exploitation), cofondateurs de P2Sample, occuperont des postes à la direction de l'entité ainsi créée. Ils rejoindront le groupe de dirigeants internationaux et participeront aux initiatives stratégiques clés de la nouvelle organisation.

Tom Buehlmann, PDG de Cint, déclare : « C'est une excellente nouvelle pour nos clients et partenaires. Cint et P2Sample ont en commun une culture forte et sont idéalement complémentaires. P2Sample nous a impressionnés par sa technologie, son savoir-faire, sa chaîne logistique et ses employés. Ensemble, nous deviendrons un acteur mondial majeur de l'échantillonnage touchant un public vaste. Nous fournirons à nos clients des données solides et fiables, et ils pourront se reposer en toute confiance sur un partenaire à la recherche constante de l'innovation. Nous serons à même de relever les défis de l'ère numérique dans le secteur de l'étude de marché. »

Mathijs de Jong, PDG actuel de P2Sample, ajoute : « Nous embrassons la vision qu'a Cint de l'évolution du secteur. Le potentiel énorme qu'offre cette association est évident. Les principes et la culture que représente Cint sont pratiquement identiques aux nôtres. C'est avec enthousiasme que nous arrivons dans l'équipe Cint à un moment charnière. Nous sommes certains d'avoir pris la bonne décision.

En raison du modèle marketing indépendant du fournisseur de Cint, la société envisage après l'acquisition de céder les activités de gestion des panels propriétaires de P2Sample : Points2Shop et SurveyRewardz.

Les deux entreprises fonctionneront de manière indépendante et seront réunies au sein du Cint Group d'ici fin 2019.

À propos de Cint

Cint est la dorsale technologique des sociétés d'études les plus importantes au monde. Cint Platform rassemble efficacement les données de sondage afin que les sociétés obtiennent plus rapidement des renseignements, d'une manière économique et évolutive permettant la création de produits et de services de meilleure qualité. Plus de 1 500 sociétés d'études, agences et marques, dont Zappi, GfK et SurveyMonkey, utilisent Cint pour transformer leur mode de collecte des informations et rester compétitives. Cint dispose d'une équipe croissante répartie dans 15 bureaux du monde entier, notamment Londres, New York, Stockholm, Los Angeles, Barcelone, le Japon et Sydney. www.cint.com

À propos de P2Sample

P2Sample exploite la plateforme d'échantillonnage et de panels la plus perfectionnée du secteur de l'étude de marché, destinée à des clients cherchant à cibler des consommateurs afin d'obtenir leur opinion. La plateforme entièrement automatisée de P2Sample intègre du point de vue programmatique des centaines de fournisseurs d'échantillons et permet la gestion efficace des panels propriétaires. Il s'agit notamment des sociétés de panels, des forums d'échange et des places de marché les plus importants. Elle propose également l'accès à plus de 60 millions de consommateurs au profil et à l'engagement bien établis dans 150 pays au moins. La technologie P2Sample, qui comporte les seuls systèmes IA de détection de la fraude et d'implication des participants, utilise de nombreuses approches : sondages traditionnels, dernières innovations des neurosciences et de l'étude du comportement, enquêtes qualitatives et vidéo en ligne. Marlin & Associates a servi de conseiller stratégique et financier exclusif à P2Sample. Pour en savoir plus, consultez le site p2sample.com ou suivez-nous à @P2Sample

