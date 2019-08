FCA Italie et LexisNexis Risk Solutions font équipe pour permettre la création de nouveaux services d'assurance personnalisés





- La collaboration en Europe entre FCA Italie et LexisNexis Risk Solutions permettra d'offrir aux automobilistes des services d'assurance sur mesure en profitant pleinement de la connectivité à bord, des données de conduite et des systèmes d'assistance au conducteur (Advanced Driver Assistance Systems ou ADAS).

- Pour FCA, l'initiative de LexisNexis® Risk Solutions fait partie d'un nouvel « écosystème » pour les véhicules connectés, annoncé en avril 2019, qui améliorera les capacités en ligne des véhicules FCA dans le monde.



TURIN, Italie, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Le fabricant automobile mondial FCA et LexisNexis® Risk Solutions, leader en données, analyse et technologie, collaboreront pour permettre aux clients européens de FCA d'avoir accès à une gamme de nouveaux services d'assurance automobile avantageux et personnalisés fondés sur leur style de conduite et sur les systèmes de sécurité du véhicule, aussi appelés ADAS.

Pour FCA, cette initiative, annoncée aujourd'hui, fait partie d'un nouvel « écosystème » global pour les véhicules connectés, annoncé en avril dernier, qui améliorera les capacités en ligne des véhicules FCA partout dans le monde. Cette plateforme, qui offre un environnement idéal pour les véhicules électriques, permet aussi à FCA de proposer une gamme de services de mobilité, notamment des options de prépaiement, des polices fondées sur l'utilisation réelle du véhicule, des locations de voiture à court, moyen et long termes, et des solutions de partage de voiture entre particuliers.

Cette collaboration concernera les véhicules connectés FCA circulant en Europe. LexisNexis Risk Solutions utilisera son expertise technologique en analyse et gestion de données pour offrir aux compagnies d'assurance des solutions télématiques innovantes adaptées à chaque consommateur individuel.

FCA et LexisNexis travailleront avec un panel d'assurance pan-européen qui offre des données de conduite et de véhicule connecté fournies par les fabricants automobiles et les compagnies d'assurance membres du LexisNexis Telematics Exchange. Les données, qui seront analysées conformément aux réglementations sur la gestion des données et avec le consentement des consommateurs, permettront d'évaluer les risques et le comportement du conducteur et de la voiture. À partir de 2020, les clients de FCA pourront partager avec LexisNexis et leur compagnie d'assurance leurs données télématiques ainsi que celles de leur véhicule afin de bénéficier des polices avantageuses et personnalisées offertes par les compagnies d'assurance membres de la plateforme.

Santo Ficili, responsable de Mopar Service pour la zone EMEA, Pièces & Clientèle, Business Centre Italie & Ventes dans la zone EMEA, a déclaré : « Notre relation avec LexisNexis Risk Solutions fédère des compétences technologiques et en données qui nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour nos clients fondés sur leur système de conduite et d'assistance au conducteur. Ensemble, nous pouvons proposer des solutions innovantes et offrir un plus grand choix, plus de valeur ajoutée et plus de confort. Notre collaboration avec le LexisNexis Telematics Exchange et le Panel d'assurance pan-européen permettra de développer les services d'assurance pour les véhicules connectés. »

Pour sa part, Paul Stacy, directeur du développement automobile pour LexisNexis Risk Solutions, a déclaré : « De plus en plus de consommateurs seront prêts à partager leurs données parce que cela leur donnera accès à une gamme de services sur mesure. FCA est prêt à répondre aux attentes de cette clientèle exigeante. »

FCA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur automobile mondial qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules sous une gamme de marques : Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram et Maserati. FCA offre aussi des services après-vente et des pièces détachées sous la marque Mopar et opère dans les secteurs des composants et des systèmes de production sous les marques Comau et Teksid. FCA emploie près de 200 000 personnes dans le monde. Pour plus d'information, voir le site web www.fcagroup.com

LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions est un spécialiste des systèmes de gestion et d'analyse de données. Ses solutions sont utilisées par des entreprises et des institutions gouvernementales du monde entier pour réduire les risques et améliorer la prise de décision. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour une gamme de secteurs allant de l'assurance aux services financiers en passant par la santé et la gouvernance. Basés à Atlanta, Géorgie, nous avons des bureaux dans le monde entier et sommes membres de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un fournisseur global d'information et d'analyse de données pour les professionnels et les entreprises, tous secteurs confondus. Pour plus d'information, voir www.risk.lexisnexis.com , et www.relx.com .

