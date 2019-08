Sappi renforce l'intégration de la pâte pour assurer l'approvisionnement et réduire les coûts. Future acquisition de l'usine de Matane au Québec, Canada, auprès de Rayonier Advanced Materials (RYAM)





JOHANNESBURG, le 1 août 2019 /CNW/ - Sappi Limited, l'un des principaux producteurs mondiaux de pâte de bois à dissoudre, de papiers spéciaux et d'emballage, de papiers graphiques et de biomatériaux, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition de l'usine de pâte de feuillus à haut rendement de Matane, d'une capacité de 270 000 tonnes par an, auprès de Rayonier Advanced Materials, pour un montant de 175 millions USD.

La transaction sera financée par des ressources de trésorerie internes et les facilités bancaires disponibles. La transaction est soumise à l'approbation de certaines autorités de la concurrence. L'acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre civil de 2019.

Les principaux avantages de l'acquisition sont les suivants :

renforcement de l'intégration de la pâte de Sappi dans ses activités de conditionnement à croissance rapide, tant en Amérique du Nord qu'en Europe ;

; soutien de la vision stratégique de Sappi « 2020vision » qui consiste à améliorer la croissance dans les segments où la progression des marges est plus élevée;

réduction du coût de la pâte de Sappi;

réduction de la volatilité des revenus tout au long du cycle de la pâte;

établissement d'une certitude d'approvisionnement pour répondre aux besoins croissants de Sappi en pâte à haut rendement afin d'appuyer ses récents investissements;

contribution à l'accroissement de l'offre des usines de Sappi au fil du temps en Amérique du Nord et en Europe à mesure que la demande augmente et que les capacités se développent dans certains marchés en croissance.

Steve Binnie, chef de la direction de Sappi Limited, a déclaré ce qui suit à propos de la transaction :

« Cette acquisition offrira à Sappi des réductions de coûts et une volatilité réduite à un prix très compétitif par tonne de pâte. En effet, cette approche est plus rentable et efficace que le renforcement de la capacité interne de nos usines nord-américaines et européennes. Je suis vraiment ravi que nous ayons franchi une autre étape importante vers la réalisation de notre objectif Vision2020. »

Mark Gardner, PDG Sappi Amérique du Nord a indiqué :

« Nous sommes ravis de pouvoir renforcer l'intégration de la pâte pour nos activités nord-américaines. Grâce à l'acquisition, nous n'avons plus à investir dans un projet d'expansion de la pâte à l'usine du Somerset, qui, avec le même investissement, aurait produit beaucoup moins de pâte. Parallèlement, cette acquisition nous offre une entreprise de pâte commercialisée en bonne santé avec une clientèle solide. Nous travaillerons avec nos nouveaux clients pendant la transition et nous respecterons bien sûr tous nos engagements contractuels. »

À propos de Sappi Limited

Sappi Limited (société cotée et classée parmi les 40 premières sociétés à la Bourse de Johannesburg [JSE]), un chef de file mondial de solutions dans le domaine du papier, de la pâte à papier et de la pâte de bois à dissoudre, dont le siège social se trouve à Johannesburg, en Afrique du Sud, compte plus de 12 000 employés, des usines de fabrication sur trois continents, dans sept pays (neuf usines en Europe, trois en Amérique et quatre en Afrique du Sud) et des clients dans plus de 150 pays à travers le monde.

Sappi travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir du papier, de la pâte à papier, de la pâte de bois à dissoudre et des biomatériaux efficaces et durables, ainsi que des services et innovations connexes. Notre gamme de produits de papier à la pointe du marché comprend : les papiers fins couchés utilisés par les imprimeurs, les éditeurs et les entreprises utilisatrices finales; le papier enduit et les intercalaires utilisés par les fournisseurs pour les secteurs de la mode, du textile, de l'automobile et des arts ménagers; et dans notre région d'Afrique australe, le papier journal, les papiers graphiques et commerciaux non couchés, les papiers d'emballage de qualité supérieure et la pâte qualité « à papier ». Nos produits de pâte de bois à dissoudre sont utilisés dans le monde entier par les entreprises de transformation pour la fabrication de fibres de viscose, de produits pharmaceutiques ainsi que pour un large éventail de produits ménagers et de consommation courante.

Au cours de l'EF2018, nous avons produit environ : 5,7 millions de tonnes de papier d'impression et d'écriture, de papiers spéciaux et d'emballage; 2,3 millions de tonnes de pâte à papier et 1,4 million de tonnes de pâte de bois à dissoudre.

Nous investissons dans le développement de nos activités dans les domaines des biomatériaux (nanocellulose, matériaux composites à base de fibres et lignosulfonate) et du bioraffinage (sucres de deuxième génération et bioénergie).

Nous continuons de nous développer pour devenir une entreprise diversifiée rentable et génératrice de trésorerie ayant un avenir prometteur dans le secteur des fibres de bois, une ressource renouvelable.

Usine de Matane (Gaspésie, Québec, Canada) : L'usine est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à l'embouchure de la rivière Matane. L'usine a une capacité de 270 000 tonnes par an de pâte de feuillus à haut rendement. Elle compte 129 employés.

À propos de Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials

Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials est un leader mondial des technologies à base de cellulose, y compris les spécialités de cellulose de haute pureté, un polymère naturel que l'on trouve couramment dans les téléphones cellulaires, les écrans d'ordinateur, les filtres et les produits pharmaceutiques. L'entreprise fabrique également des produits pour les marchés du bois d'oeuvre, du papier et de l'emballage. Avec des activités de fabrication aux États-Unis, au Canada et en France, Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials emploie environ 4 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards $ USD en 2018. Plus d'informations sont disponibles sur www.rayonieram.com.

