HVR et WhereScape s'associent pour accélérer le développement, l'exploitation d'entrepôts de données et la fourniture de données en temps réel aux entreprises





HVR, le plus grand fournisseur indépendant de technologie de réplication de données en nuage en temps réel, et WhereScape, le plus grand fournisseur de logiciels d'automatisation d'infrastructures de données, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat. Ensemble, WhereScape et HVR vont permettre une automatisation et une intégration rapide des données dans les efforts de création d'infrastructures de données, accélérant la fourniture en temps réel de données aux entreprises.

« Dans le monde d'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'un accès rapide à des données pertinentes pour prendre des décisions commerciales éclairées. Pour ce faire, l'automatisation et l'accès aux données en temps réel constituent des points cruciaux », a déclaré Neil Barton, directeur de la technologie chez WhereScape. « Grâce à notre partenariat avec HVR, nous pouvons offrir à nos clients un moyen plus facile d'accélérer la livraison de données en temps réel dans l'infrastructure de données d'une organisation. En combinant l'automatisation de WhereScape et les logiciels de réplication des données de HVR, nous allons être en mesure d'offrir aux clients la possibilité de proposer de nouvelles solutions d'analyse à leurs utilisateurs professionnels en une fraction de temps par rapport au passé, où l'on utilisait des méthodes traditionnelles et obsolètes pour mener à bien des projets d'entreposage de données.

La technologie de réplication de données de HVR optimise l'extraction de données à partir de bases de données sources sur site et en nuage vers des plateformes de données cibles, tandis que la technologie de WhereScape permet d'automatiser la conception, le développement, le déploiement, la documentation et l'exploitation de l'infrastructure d'entrepôt de données elle-même. Ensemble, HVR et WhereScape offrent à leurs aux clients des capacités éprouvées et hors pair, utilisées par des centaines d'organisations dans le monde. Le logiciel d'automatisation de WhereScape et le logiciel de réplication des données de HVR offrent aux équipes les capacités nécessaires pour répondre aux besoins actuels de modernisation des entrepôts de données. Compte tenu de la focalisation et des investissements continus des deux entreprises, les clients peuvent être assurés que les solutions adoptées aujourd'hui continueront de progresser à l'avenir.

La configuration et le déploiement de la solution commune WhereScape/HVR sont rapides, faciles et économiques, ce qui permet aux clients d'accélérer et de maintenir des solutions agiles de veille économique (Business Intelligence, BI). Les équipes peuvent constater rapidement l'impact de WhereScape et de HVR dans leurs processus d'entreposage de données, réduisant le temps nécessaire pour livrer de nouveaux projets d'infrastructure de données et pour fournir des données en temps réel aux utilisateurs finaux.

« Dans une enquête réalisée par HVR auprès du PASS Data Architecture Virtual Group, les personnes interrogées ont indiqué que les entrepôts de données constituaient leur principal centre de focalisation pour les projets d'intégration de données », a déclaré Mark Van de Wiel, directeur technique chez HVR. « Ensemble, WhereScape et HVR simplifient l'adoption de solutions d'entrepôt de données, accélérant la prise de décisions commerciales éclairées en se basant sur les données les plus récentes possibles. »

Pour en apprendre davantage sur les avantages de la solution conjointe de WhereScape et HVR, inscrivez-vous ici pour participer à un webinaire qui aura lieu le 14 août.

Pour plus d'informations sur le partenariat entre WhereScape et HVR, lisez le résumé complet de la solution ici.

À propos de HVR

HVR fournit une solution de réplication de données cloud en temps réel qui soutient les efforts de modernisation des entreprises. La plateforme HVR est un moyen fiable, sécurisé et évolutif d'intégrer rapidement et efficacement de grands volumes de données dans des environnements complexes, permettant des mises à jour, un accès et une analyse de données en temps réel. Les leaders mondiaux de divers secteurs font confiance à HVR pour relever leurs défis d'intégration de données en temps réel et révolutionner leurs activités. HVR est une société privée basée à San Francisco qui possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Connectez-vous à HVR

Lisez notre blog : www.hvr-software.com/blog/

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/hvr_software

À propos de WhereScape

WhereScape aide les organisations informatiques de toutes tailles à tirer parti de l'automatisation pour concevoir, développer, déployer et exploiter plus rapidement des infrastructures de données. Plus de 700 clients à travers le monde comptent sur l'automatisation de WhereScape pour éliminer le codage manuel et les autres aspects répétitifs et fastidieux des projets d'infrastructure de données, afin de fournir des entrepôts de données, des coffres de données, des lacs de données et des magasins de données en quelques jours ou en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois ou plusieurs années. WhereScape dispose de bureaux à Portland, dans l'Oregon, à Reading, au Royaume-Uni, à Auckland, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.wherescape.com. WhereScape peut être trouvé sur Twitter à :twitter.com/wherescape ou sur LinkedIn à l'adresse : linkedin.com/company/wherescape

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 20:50 et diffusé par :