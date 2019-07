D-BOX signe une nouvelle convention de prêt garanti de 5 millions de dollars avec la Banque Nationale du Canada





LONGUEUIL, Québec, 31 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), chef de file novateur de la technologie de mouvement, a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec la Banque Nationale du Canada une convention de prêt selon laquelle une facilité de crédit renouvelable garantie de trois ans d'un montant de 5 millions de dollars est mise à la disposition de D-BOX. Cette nouvelle facilité de crédit viendra à échéance trois ans après la date des présentes et portera intérêt à un taux annuel égal au taux d'intérêt variable de la Banque Nationale du Canada applicable aux emprunts commerciaux en dollars canadiens, majoré de 2,25 % et payable mensuellement. La facilité de crédit est garantie par une hypothèque et des sûretés sur tous les actifs de D-BOX et de sa filiale américaine en propriété exclusive. Le montant de la facilité de crédit diminuera progressivement sur la durée de la facilité à la fin de chaque trimestre, de sorte que le montant de la facilité de crédit à la fin de chaque année sera le suivant: 4,5 millions de dollars à la fin de la première année, 3,8 millions de dollars à la fin de la deuxième année et 3 millions de dollars à la fin de la troisième année.

Un montant de 4M$ de la facilité de crédit a été utilisé à la clôture, avec des liquidités disponibles, pour rembourser un prêt de 5 millions de dollars (plus les intérêts courus) dont l'échéance était prévue le 5 février 2020.

« Nous croyons fermement que la Banque Nationale du Canada est un partenaire financier qui supporte l'innovation canadienne et qui est déterminé à soutenir notre expansion », a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde. Technologies D-BOX inc. est une société canadienne cotée à la Bourse de Toronto (TSX : DBO). Son siège social est situé à Montréal et elle possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent document, y compris ceux exprimant les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de l'entreprise, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et de présomptions qui, bien que la direction les considère comme vraisemblables en ce moment, sont par nature assujetties à des incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque autre motif que ce soit.

Pour de plus amples renseignements :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Jean-François Lacroix

Chef des finances

450-876-1227 Steve Li

Vice-président, relations avec les investisseurs et stratégies d'affaires

450 442 3003 poste 403

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 18:45 et diffusé par :