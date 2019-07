Révision administrative d'Emerge Canada Inc.





TORONTO, 31 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerge Canada Inc. (« Emerge ») a annoncé qu'avec prise d'effet immédiate, Lisa Langley sera la gestionnaire de portefeuille principale d'Emerge.



Emerge offre les FNB Emerge ARK par l'intermédiaire de sa plateforme de sous?conseillers. Les FNB activement gérés suivants étaient inscrits à la NEO Bourse le lundi 29 juillet : le FNB Emerge ARK Innovation de rupture mondiale, le FNB Emerge ARK Génomique et biotechnologies, le FNB Emerge ARK Innovation des technologies financières, le FNB Emerge ARK IA et mégadonnées et le FNB Emerge ARK Technologies autonomes et robotique (les « FNB Emerge ARK »).

Les placements des FNB Emerge ARK sont fondés sur les conseils d'ARK Investment Management LLC (« ARK Invest ») et son approche thématique à l'égard de l'innovation dans l'ensemble des secteurs du marché. Ces recommandations de placement sont tirées des analyses et des recherches effectuées par ARK Invest et représentent l'évaluation faite par ARK Invest des entreprises innovantes et mondiales.

Mme Langley, chef de la direction d'Emerge, prend en charge les fonctions de gestion de portefeuille de William Stormont, qui a quitté Emerge pour relever de nouveaux défis.

Mme Langley compte plus de 28 années d'expérience en gestion de placements tant sur les marchés américains que canadiens. En plus d'être administratrice, chef de la direction, présidente et gestionnaire de portefeuille d'Emerge, Mme Langley est actuellement fondatrice, présidente, chef de la direction, chef de la conformité et gestionnaire de portefeuille d'Emerge Capital Management Inc., société qui se consacre à offrir des services à d'importants gestionnaires de placement axés sur les marchés émergents, conseillers professionnels et institutions. Mme Langley est titulaire d'un Global Executive MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University et de la Schulich School of Business de la York University.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.emergecm.ca .

Renseignements importants sur les risques

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un placement dans les FNB Emerge ARK. Avant d'investir, il est conseillé d'examiner attentivement les objectifs et stratégies de placement ainsi que les risques et les dépenses d'un FNB Emerge ARK. Le prospectus et l'aperçu du fonds d'un FNB Emerge ARK, qui sont accessibles sur le site www.emergecm.ca ou www.sedar.com , contiennent cette information ainsi que d'autres renseignements. Veuillez lire attentivement le prospectus et l'aperçu du fonds d'un FNB Emerge ARK avant d'investir. Un placement dans un FNB Emerge ARK est assujetti à des risques et vous pourriez perdre de l'argent sur votre placement. Le prospectus d'un FNB Emerge ARK contient de l'information détaillée sur les risques qui lui sont propres. Rien ne garantit qu'un FNB Emerge ARK atteindra son objectif de placement. Le portefeuille d'un FNB Emerge ARK est plus volatil que la moyenne du reste du marché. Les parts des FNB Emerge ARK sont achetées et vendues au cours du marché et rien ne garantit qu'un marché de négociation actif pour les parts d'un FNB Emerge ARK sera créé ou maintenu ni que leur inscription se poursuivra ou demeurera inchangée. Les FNB Emerge ARK ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Au sujet d'Emerge Canada Inc.

Emerge Canada Inc. est une société de gestion de placements qui offre du soutien et des services aux gestionnaires de fonds mondiaux, aux institutions et aux conseillers professionnels d'élite. Emerge tente d'ouvrir de nouvelles avenues aux nouveaux gestionnaires de haut calibre qui respectent ses normes strictes. Sa vision consiste à être reconnue comme créant des occasions pour ces gestionnaires de fonds mondiaux en facilitant la création de nouveaux fonds et en procurant une expertise en placement.

