Osisko publie ses résultats pour le deuxième trimestre de 2019





MONTRÉAL, 31 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre de 2019.

Faits saillants

Produits provenant des redevances et des flux de 33,8 millions de dollars, comparativement à 32,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018;





Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation de 21,4 millions de dollars, comparativement à 19,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018;





19 651 onces d'équivalent d'or 1 gagnées, comparativement à 20 506 au deuxième trimestre de 2018;





gagnées, comparativement à 20 506 au deuxième trimestre de 2018; Bénéfice ajusté 2 de 8,2 millions de dollars, 0,05 $ par action de base 2 , comparativement à 3,7 millions de dollars, 0,02 $ par action de base au deuxième trimestre de 2018;





de 8,2 millions de dollars, 0,05 $ par action de base , comparativement à 3,7 millions de dollars, 0,02 $ par action de base au deuxième trimestre de 2018; Perte nette de 6,5 millions de dollars, 0,04 $ par action de base, comparativement à un bénéfice net de 0,5 million de dollars, 0,00 $ par action de base au deuxième trimestre de 2018;





Marge monétaire 3 générée de 90 % sur les droits de redevances et de flux de métaux, générant 30,3 millions de dollars en flux de trésorerie d'exploitation au deuxième trimestre, en plus d'une marge monétaire trimestrielle de 1,2 million de dollars sur les ententes d'écoulement;





générée de 90 % sur les droits de redevances et de flux de métaux, générant 30,3 millions de dollars en flux de trésorerie d'exploitation au deuxième trimestre, en plus d'une marge monétaire trimestrielle de 1,2 million de dollars sur les ententes d'écoulement; Le pourcentage d'actions ordinaires d'Osisko émises et en circulation détenues par Orion a été réduit de 19,5 % à 6,2 %;





La construction de la mine aurifère Eagle de Victoria Gold Corp. est complétée à 95 %;





Clôture d'une facilité de crédit intérimaire garantie de premier rang, conjointement avec certains prêteurs garantis et parties prenantes clés de Stornoway Diamond Corporation (« Stornoway »), afin de soutenir Stornoway durant son processus d'examen stratégique (jusqu'à 2,8 millions de dollars attribuables à Osisko);





83,6 millions de dollars en trésorerie, 281,9 millions de dollars en placements en actions 4 et un montant disponible pouvant atteindre 450 millions de dollars sur la facilité de crédit renouvelable non utilisée, au 30 juin 2019; et





et un montant disponible pouvant atteindre 450 millions de dollars sur la facilité de crédit renouvelable non utilisée, au 30 juin 2019; et Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire payé le 15 juillet 2019 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 28 juin 2019.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019.

Performance récente

Sean Roosen, président du conseil d'administration et chef de la direction, a commenté les activités du deuxième trimestre de 2019 : « Nous sommes très heureux d'avoir complété l'une des transactions de rachat d'actions les plus importantes du secteur durant le trimestre, en rachetant 8 % de nos actions en circulation. Depuis le début de ses activités en juin 2014, Osisko a retournée 320 millions de dollars à ses actionnaires via les dividendes et les rachats d'actions. Nous croyons qu'Osisko est actuellement très bien positionnée, dans un contexte où le cours de l'or est à son plus haut niveau en six ans, pour afficher une croissance importante dans son portefeuille de redevances et de flux, et pour afficher de la croissance au niveau des indicateurs de performance par action au cours des prochaines années. »

Transaction avec Orion

Betelgeuse LLC (« Orion »), filiale en copropriété de certains fonds d'investissement gérés par Orion Resource Partners, a conclu un reclassement d'actions en vertu duquel un syndicat de preneurs fermes a fait l'acquisition d'Orion, par voie de prise ferme, d'un total de 9 027 500 actions ordinaires (le « reclassement ») d'Osisko à un prix d'offre de 14,10 $ par action ordinaire5. Dans une opération parallèle, Osisko a convenu de racheter à Orion 12 385 717 de ses actions ordinaires pour annulation (le «?rachat d'actions?») au même prix que celui du reclassement, pour un total de 174,6 millions de dollars (réglé en espèces et par le transfert direct de certains titres de capitaux propres détenus par Osisko). Le prix d'acquisition par action ordinaire payé par Osisko selon les termes du rachat d'actions a été déterminé en fonction du prix du reclassement. Le paiement d'Osisko à Orion consistait en une combinaison de paiement en espèces (129,5 millions de dollars) et du transfert direct de placements dans des sociétés associées et d'autres placements détenus pas Osisko (45,1 millions de dollars).

Avantages de la transaction pour Osisko :

réduction de 8 % du nombre d'actions ordinaires émises et en circulation d'Osisko à un prix intéressant, entraînant un résultat positif immédiat sur le bénéfice par action d'Osisko et sur les flux de trésorerie par action;

monétisation de certaines participations peu liquides détenues par Osisko;

réduction générale de la pondération du portefeuille de titres d'Osisko par rapport à la taille de l'entreprise;

impact positif sur la demande des fonds indiciels; et

réduction anticipée des paiements de dividendes annuels de l'ordre de 2,5 millions de dollars.

Le 28 juin 2019, Osisko et Orion ont complété la première tranche du rachat d'actions. Un total de 7 319 499 actions ordinaires d'Osisko ont été acquises d'Orion et annulées par la suite. Une partie du prix d'acquisition de 103,2 millions de dollars pour la première tranche du rachat d'actions a été payée en espèces (de la vente de toutes les actions ordinaires détenues par Osisko dans Dalradian Resources Inc. à une autre entité gérée par Orion Resource Partners) et une partie a été payée par le transfert d'Osisko à Orion de placements dans des sociétés associées et d'autres investissements.

La deuxième tranche du rachat d'actions a été clôturée le 15 juillet 2019 par l'acquisition pour annulation de 5 066 218 actions ordinaires d'Osisko. Le prix d'acquisition de 71,4 millions de dollars a été payé en espèces (de la vente de toutes les actions ordinaires de Victoria Gold Corp. détenues par Osisko à l'intention d'une autre entité gérée par Orion Resource Partners). Durant les trois mois terminés le 30 septembre 2019, un gain de 1,7 million de dollars sera constaté à l'état consolidé des résultats pour la différence entre la valeur comptable des actions de Victoria (présenté comme actif détenu en vue de la vente, au 30 juin 2019) et l'obligation de rachat d'actions.

Société Règlement Valeur de la

première

tranche Valeur de la

deuxième

tranche Dalradian Resources Inc. Espèces 58,1 millions $ Victoria Gold Corp. Espèces 71,4 millions $ Aquila Resources Inc. Transfert 9,7 millions $ Highland Copper Company Inc. Transfert 3,0 millions $ Autres placements Transfert 32,4 millions $ 103,2 millions $ 71,4 millions $

Les frais de transaction reliés au rachat d'actions et au reclassement ont été remboursés par Orion.

Perspectives

Les perspectives d'Osisko quant aux droits de redevances, de flux et d'ententes d'écoulement de métaux précieux pour 2019 reposent sur les prévisions publiques disponibles, en particulier les prévisions pour la mine Canadian Malartic, telles qu'elles sont publiées par Yamana Gold Inc. et Agnico Eagle Mines Limited, celles pour la mine Éléonore, publiées par Newmont Goldcorp Corporation, et celles pour la mine Renard, publiées par Stornoway Diamond Corporation. Lorsque les prévisions publiques sur des propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes de la part des exploitants, ce qui est le cas pour la mine Mantos Blancos, ou se base sur les meilleures estimations de la direction.

Les onces d'équivalent d'or attribuables pour 2019 demeurent inchangées par rapport aux perspectives établies précédemment. Le nombre d'onces d'équivalent d'or et la marge monétaire par type de droit sont les suivants :





Bas Haut Marge

monétaire (onces

d'équivalent

d'or) (onces

d'équivalent

d'or) (%) Droits de redevances 54 700 61 100 99,9 Droits de flux 28 000 31 300 65,5 Droits d'ententes d'écoulement 2 300 2 600 1,2 85 000 95 000

Pour nos perspectives 2019, les redevances en argent (Ag), en diamants et en espèces ont été converties en onces d'équivalent d'or à partir d'un prix des matières premières de 1 300 $ US par once d'or, de 15,50 $ US par once d'argent et de 95 $ US par carat pour les diamants de la mine Renard (prix de vente moyen) et d'un taux de change ($ US/$ CA) de 1,30.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux qui détient un portefeuille concentré en Amérique du Nord qui se compose de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko s'appuie sur sa redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. En date du 31 juillet 2019, Osisko compte 142 971 526 actions ordinaires émises et en circulation. Osisko détient également un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 32,6 % dans Barkerville Gold Mines Ltd., de 16,6 % dans Minière Osisko Inc. et de 19,9 % dans Ressources Falco Ltée.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec. Son siège est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec H3B 2S2.

Notes : (1) Les onces d'équivalent d'or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d'écoulement. L'argent (Ag) gagné des redevances et ententes de flux a été converti en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d'équivalent d'or en divisant le produit associé par le prix moyen de l'or pour la période. Les ententes d'écoulement ont été converties en utilisant l'équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

le 30 juin Six mois terminés

le 30 juin 2019 2018 2019 2018 Or(i) 1 309 $ 1 306 $ 1 307 $ 1 318 $ Argent(ii) 15 $ 17 $ 15 $ 17 $ Taux de change ($ US/$ CA)(iii) 1,3377 1,2911 1,3336 1,2781

(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association (ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association (iii) Taux quotidien de la Banque du Canada

(2) « Bénéfice ajusté » et « Bénéfice ajusté par action de base » ne sont pas des mesures reconnues selon les International Financial Reporting Standards (« IFRS »). Veuillez vous référez aux mesures non conformes aux IFRS fournies dans la section Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019. (3) La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. La Société croit que cette mesure généralement acceptée dans l'industrie fournit une indication réaliste des performances d'opérations et permet une comparaison utile avec ses pairs. Le tableau suivant réconcilie la marge monétaire aux produits et coûts des ventes présentés dans les états consolidés des résultats, et les notes afférentes :

(En milliers de dollars) Trois mois terminés

le 30 juin

Six mois terminés

le 30 juin

2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Produits 131 606 137 819 232 332 263 433 Moins : produits des droits d'ententes d'écoulement (97 825) (104 968) (165 051) (197 997) Produits des droits de redevances et de flux 33 781 32 851 67 281 65 436 Coût des ventes (100 093) (108 290) (170 197) (201 957) Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement 96 642 104 118 163 152 194 722 Coût des ventes des droits de redevances et de flux (3 451) (4 172) (7 045) (7 235) Produits des droits de redevances et de flux 33 781 32 851 67 281 65 436 Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux (3 451) (4 172) (7 045) (7 235) Marge monétaire des droits de redevances et de flux 30 330 28 679 60 236 58 201 90 % 87 % 90 % 89 % Produits des droits d'ententes d'écoulement 97 825 104 968 165 051 197 997 Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement (96 642) (104 118) (163 152) (194 722) Marge monétaire des droits d'ententes d'écoulement 1 183 850 1 899 3 275 1 % 1 % 1 % 2 %

(4) Représente la juste valeur estimée en fonction des cours des placements sur une bourse reconnue au 30 juin 2019 et excluant la participation en actions d'Osisko dans Victoria Gold Corp., présentée comme actif détenu en vue de la vente. (5) Le 11 juillet, le reclassement visant 7 850 000 actions a été clôturé et le 18 juillet, l'option de surallocation a été exercée en totalité par les preneurs fermes pour 1 177 500 actions supplémentaires, pour un total de 9 027 500 actions ordinaires d'Osisko.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient de l' « information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes et du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des événements futurs, des développements ou des performances qu'Osisko prévoit, y compris les attentes de la direction concernant la croissance d'Osisko, les résultats d'exploitation, les estimations des recettes futures, les exigences de capital supplémentaire, les estimations de production, les coûts de production et des revenus, les perspectives et occasions d'affaires sont des énoncés prospectifs. De plus, les énoncés en lien avec les onces d'équivalent d'or sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent l'évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d'équivalent d'or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l'emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l'effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire, incluant notamment, mais sans s'y limiter, le rendement des actifs d'Osisko, l'estimation des onces d'équivalent d'or à recevoir en 2019, la croissance au niveau des indicateurs de performance de l'action et la capacité de saisir des opportunités dans le futur. Bien qu'Osisko soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs et ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats issus des redevances, flux et ententes d'écoulement d'Osisko diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons, mais sans s'y limiter, l'influence des facteurs politiques et économiques incluant notamment les fluctuations des prix des commodités et les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; la disponibilité continue de capital et de financement et le marché ou les conditions économiques générales; et les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l'octroi des permis et les et les politiques fiscales; qu'Osisko soit ou non déterminée à obtenir le statut de « société d'investissement étrangère passive » (« passive foreign investment company ») (« PFIC ») tel que défini à la section 1297 de la United States Internal Revenue Code de 1986, telle que modifiée; des changements potentiels dans le traitement fiscal canadien des flux de métaux structurés à l'étranger ou d'autres actifs, les litiges concernant tout titre, permis ou licence; les risques et les dangers liés à l'exploration, au développement et à l'exploitation minière sur les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou d'autres intérêts, y compris, mais sans s'y limiter, des difficultés de développement, d'obtention de permis, d'infrastructures, d'opérations ou d'ordre technique, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, des différences de cadence de production, de teneur et d'échéancier par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production ou d'autres risques non assurés; des risques reliés aux opportunités d'affaires qui deviennent disponibles et qui sont entreprises par Osisko et l'exercice des droits d'une tierce partie affectant les investissements proposés. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction incluant notamment : l'exploitation continue des propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou d'autres intérêts par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l'exactitude des énoncés publiques et de la divulgation faites par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes; l'absence de changement défavorable important dans le prix des commodités qui sous-tendent le portefeuille d'actifs; les revenus d'Osisko et les actifs lié au statut PFIC, aucun changement important des politiques fiscales actuelles; aucun changement défavorable à l'égard d'une propriété à l'égard de laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou autre intérêt; l'exactitude de la divulgation publique des attentes relatives au développement de propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production; et l'absence d'autres facteurs qui pourraient entraîner que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou attendus. Toutefois, il n'existe aucune garantie que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, puisque que les résultats réels et événements futurs pourraient différer de façon importante par rapport à ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde que les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future. Osisko ne peut assurer les investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs et les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs en raison du caractère incertain de ceux-ci.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle d'Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponibles en versions électroniques sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de l'émission du présent communiqué et est sujette à changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Redevances Aurifères Osisko ltée Bilans consolidés (non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 30 juin 31 décembre 2019 2018 $ $ Actif Actif courant Trésorerie 83 589 174 265 Placements temporaires 16 165 10 000 Sommes à recevoir 12 816 12 321 Autres actifs 967 1 015 113 537 197 601 Actif détenu en vue de la vente 69 757 - 183 294 197 601 Actif non courant Placements dans des entreprises associées 225 855 304 911 Autres placements 50 525 109 603 Droits de redevances, de flux et autres intérêts 1 367 468 1 414 668 Exploration et évaluation 92 813 95 002 Goodwill 111 204 111 204 Autres actifs 11 801 1 657 2 042 960 2 234 646 Passif Passif courant Comptes créditeurs et frais courus 14 269 11 732 Dividendes à payer 7 146 7 779 Provisions - 3 494 Obligation de rachat d'actions 71 434 - Obligations locatives 777 - 93 626 23 005 Passif non courant Dette à long terme 326 050 352 769 Obligations locatives 9 733 - Impôts sur le résultat différés 78 679 87 277 508 088 463 051 Capitaux propres Capital-actions 1 482 860 1 609 162 Bons de souscription 18 072 30 901 Surplus d'apport 36 182 21 230 Composante capitaux propres des débentures convertibles 17 601 17 601 Cumul des autres éléments du résultat global 13 437 23 499 Bénéfices non répartis (déficit) (33 280) 69 202 1 534 872 1 771 595 2 042 960 2 234 646

Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des résultats Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2019 et 2018 (non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action)

Trois mois terminés le

30 juin Six mois terminés le

30 juin 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Produits 131 606 137 819 232 332 263 433 Coût des ventes (100 093) (108 290) (170 197) (201 957) Épuisement des droits de redevances, de flux et d'autres intérêts (11 825) (13 271) (24 201) (26 501) Bénéfice brut 19 688 16 258 37 934 34 975 Autres charges d'exploitation Générales et administratives (4 632) (5 197) (10 566) (9 650) Développement des affaires (1 786) (1 508) (3 524) (2 673) Dépréciation d'actifs - - (38 900) - Bénéfice (perte) d'exploitation 13 270 9 553 (15 056) 22 652 Produits d'intérêts 820 1 048 1 992 2 540 Produits de dividendes 100 50 100 50 Charges financières (5 792) (6 261) (11 539) (12 895) Gain (perte) de change (491) 65 (1 612) 252 Quote-part de la perte d'entreprises associées (8 780) (1 022) (10 542) (2 419) Autres pertes nettes (5 298) (1 620) (5 333) (4 201) Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat (6 171) 1 813 (41 990) 5 979 Recouvrement (charge) d'impôts sur le résultat (376) (1 302) 8 894 (3 158) Bénéfice net (perte nette) (6 547) 511 (33 096) 2 821 Bénéfice net (perte nette) par action De base (0,04) - (0,21) 0,02 Dilué(e) (0,04) - (0,21) 0,02

Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des flux de trésorerie Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2019 et 2018 (non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) Trois mois terminés le

30 juin Six mois terminés le

30 juin 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Activités d'exploitation Bénéfice net (perte nette) (6 547) 511 (33 096) 2 821 Ajustements pour : Rémunération fondée sur des actions 1 520 2 356 4 221 3 029 Épuisement et amortissement 12 166 13 313 24 826 26 585 Dépréciation d'actifs - - 38 900 - Charges financières 1 791 1 726 3 474 3 344 Quote-part de la perte d'entreprises associées 8 780 1 022 10 542 2 419 Gain net à l'acquisition de placements (263) - (88) (1 908) Perte nette découlant de la dilution de placements dans des entreprises associées - 253 - 253 Gain net à la cession de placements 4 896 - 4 227 - Variation de la juste valeur d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 665 1 367 1 194 5 856 Charge d'impôts sur le résultat différés 216 1 075 (9 266) 2 742 Perte (gain) de change 484 (487) 1 643 411 Règlement d'unités d'actions restreintes et différées (289) (499) (584) (499) Autres 44 46 91 92 Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 23 463 20 683 46 084 45 145 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (2 113) (1 023) 16 (2 182) Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 21 350 19 660 46 100 42 963 Activités d'investissement Placements temporaires (3 111) (500) (16 230) (1 000) Acquisition de placements (34 778) (58 811) (40 537) (72 440) Produit de la cession de placements 58 052 1 465 58 474 27 043 Acquisition de droits de redevances et de flux - (49 141) (27 969) (59 111) Crédits d'impôt (charges) d'exploration et d'évaluation, nets (36) 99 150 1 193 Autres actifs (320) (65) (475) (83) Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement 19 807 (106 953) (26 587) (104 398) Activités de financement Levée d'options d'achat d'actions et actions émises en vertu du régime d'achat d'actions à l'intention des employés 585 76 6 268 190 Frais d'émission - - - (186) Frais de financement - - - (379) Remboursement de la dette à long terme - (51 820) (30 000) (51 820) Composante capital des paiements de location (208) - (382) - Actions ordinaires acquises et annulées dans le cadre d'un rachat d'actions



(58 052)



-



(58 052)



- Rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités



-



(1 653)



(11 901)



(21 986) Dividendes payés (7 504) (6 446) (13 802) (13 993) Autres 190 - 190 - Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (64,989) (59 843) (107 679) (88 174) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 076) 3 150 (2 510) 4 535 Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (24 908) (143 986) (90 676) (145 074) Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de la période 108 497 332 617 174 265 333 705 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de la période 83 589 188 631 83 589 188 631

