Des festivals du Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoivent une aide financière supplémentaire





Le gouvernement du Canada appuie plusieurs festivals de la région saguenéenne

CHICOUTIMI, QC, le 31 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et M. Richard Hébert, secrétaire parlementaire de la ministre des Petites Entreprises et de la Promotion des exportations, et député de Lac-Saint-Jean, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait un appui totalisant 574 400 dollars en 2019-2020 à près de vingt festivals de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le secrétaire parlementaire Hébert a fait cette annonce au nom l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

De cette somme, Patrimoine canadien octroie 389 700 dollars et DEC verse des contributions non remboursables de 54 000 dollars et de 34 000 dollars au Festival international des Rythmes du monde et au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay. Ces dernières sommes visent à soutenir la commercialisation des festivals afin d'attirer davantage de touristes en provenance des marchés hors Québec.

En plus de ces sommes de base, les investissements dans la région comprennent une aide supplémentaire de 96 700 dollars pour les festivals provenant du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Quant aux festivals appuyés par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, la plupart recevront prochainement un supplément d'au moins 10 % de leur niveau de financement actuel pour l'année financière en cours. Les diffuseurs qui oeuvrent dans les régions rurales ou éloignées pourraient obtenir un supplément plus important.

Cet appui accordé par le gouvernement du Canada permettra au public d'avoir un accès privilégié à plusieurs festivités dans la région, à une programmation variée et à des prestations d'artistes d'ici et d'ailleurs, dont certaines sont offertes gratuitement.

Citations

« Notre gouvernement est heureux de soutenir plusieurs festivals au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces rendez-vous permettent de promouvoir différents aspects des arts et de la culture, en plus d'offrir une vitrine exceptionnelle à la région. Quel plaisir que de profiter de spectacles de qualité, originaux et diversifiés avec ses proches tout en découvrant de talentueux artistes d'ici et d'ailleurs! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En appuyant financièrement le Festival international des rythmes du monde, le gouvernement du Canada montre son engagement à favoriser l'essor du tourisme, un secteur profitable à l'économie du Saguenay?Lac?Saint?Jean. Je salue le travail des organisateurs, artisans et artistes qui contribuent à la vitalité de notre région. »

- M. Richard Hébert, secrétaire parlementaire de la ministre des Petites Entreprises et de la Promotion des exportations, et député de Lac-Saint-Jean

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a été créé pour aider les Canadiens à célébrer leur communauté, leur passé et leur présent. Le Programme permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels et aux organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme favorise l'intégration socioéconomique des personnes et des communautés et les aide à contribuer à la création d'une société intégrée et cohésive au plan social.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC appuie le développement et la diversification économique des régions et les aide à saisir des occasions de développement économique porteuses pour l'avenir.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Programme de développement économique du Québec

INVESTISSEMENTS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DANS LES FESTIVALS DE LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN POUR L'ANNÉE 2019-2020

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Nom de l'organisme Nom du festival Montant de base Montant du supplément Total Festival international des rythmes du monde Festival international des rythmes du monde 54 000 $ - $ 54 000 $ La Rubrique Festival international des arts de la marionnette à Saguenay 34 000 $ - $ 34 000 $ TOTAL 88 000 $ - $ 88 000 $ Patrimoine canadien - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP) Nom de l'organisme Nom du festival Montant de base Montant du supplément Total Commission centrale des loisirs de l'Ascension de N.S. L'Ascension en fête! 11 600 $ 5 200 $ 16 800 $ Corporation centre-ville d'Arvida Fête Estivale d'Arvida 4 800 $ 7 200 $ 12 000 $ Corporation centre-ville de La Baie La FouART 9 000 $ 6 200 $ 15 200 $ Festival du bleuet du Lac-St-Jean (1989) Festival du Bleuet 11 400 $ 5 200 $ 16 600 $ Festival International des Rythmes du Monde Festival International des Rythmes du Monde 34 000 $ 10 600 $ 44 600 $ Ferstival La note en folie La note en Folie 4 000 $ 4 400 $ 8 400 $ Festival Saint-Honoré dans l'Vent Festival Saint-Honoré dans l'Vent 56 800 $ 2 100 $ 58 900 $ Festivalma Festirame 36 900 $ 11 300 $ 48 200 $ Jonquière en musique Jonquière en musique 24 700 $ 18 600 $ 43 300 $ Monde et macadam Festival Tam Tam Macadam 15 600 $ 6 200 $ 21 800 $ Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Grand rassemblement des Premières Nations 2019 49 300 $ 8 400 $ 57 700 $ La traversée internationale du lac St-Jean La 65e Traversée internationale du lac St-Jean 10 100 $ 4 900 $ 15 000 $ Vitalisation de Kénogami (CVK) Kénogami en Fête 16 500 $ 6 400 $ 22 900 $ TOTAL 284 700 $ 96 700 $ 381 400 $ Patrimoine canadien - Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) Nom de l'organisme Nom du festival Montant de base Montant du supplément Total La Rubrique Festival international des arts de la marionnette à Saguenay 75 000 $ (Recevra une augmenta-tion de 10% d'ici la fin août 2019) 75 000 $ Festival des musiques de création du Saguenay-Lac-Saint-Jean Festival des musiques de création du Saguenay-Lac-Saint-Jean 15 000 $ (Recevra une augmenta-tion de 10% d'ici la fin août 2019) 15 000 $ TOTAL 90 000 $ - $ 90 000 $ Patrimoine canadien - Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme Nom de l'organisme Nom du festival Montant de base Montant du supplément Total Monde et Macadam Festival Tam Tam Macadam 15 000 $ - $ 15 000 $ TOTAL 15 000 $ - $ 15 000 $

GRAND TOTAL 477 700 $ 96 700 $ 574 400 $

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 16:00 et diffusé par :