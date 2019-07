Kraken acquiert Interchange, une solution de rapprochement de portefeuille de crypto-devises de qualité institutionnelle, et crée la première plateforme de négociation cryptographique à services complets





Kraken, toujours coté en tant qu'échange d'actifs numériques le plus sécurisé et leader du volume en euros depuis 2013, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d' Interchange, un des meilleurs fournisseurs de services comptables, de rapprochement et de reporting destiné aux « hedge funds », aux gestionnaires d'actifs et aux administrateurs de fonds de crypto-monnaies.

Cette transaction crée la première plateforme au monde en matière de rapprochement et de réconciliation crypto de bout en bout et réunit les cofondateurs d'Interchange, Dan Held et Clark Moody, professionnels respectés et chevronnés en cryptographie chez Kraken.

Interchange propose des outils de comptabilité et de rapprochement de portefeuille de qualité commerciale, conçus spécifiquement pour les subtilités et les complexités des marchés d'actifs numériques. Fondée pour améliorer l'accès aux marchés de la cryptographie, Interchange permet aux investisseurs institutionnels de mieux surveiller et déclarer leurs actifs en crypto-monnaie. En moins d'un an, l'équipe d'Interchange a intégré un produit de nouvelle génération sur le marché institutionnel et fournit plus de 60 établissements, notamment des administrateurs de fonds et des « hedge funds ». Ses clients, dont notamment MG Stover, le plus grand administrateur de fonds au monde pour les fonds d'actifs numériques, apprécient la fiabilité et la nature intuitive du logiciel.

Depuis 2014, Kraken a enregistré un taux de croissance à trois chiffres (%) pour le nombre de ses clients institutionnels et continue de créer de nouveaux produits innovants pour répondre aux difficultés les plus tenaces. Conjointement avec Cryptowatch, la populaire plateforme en mode multi-échange de Kraken pour la création de graphiques, de trading et de suivi de portefeuille, Interchange, fournira aux investisseurs et aux traders une solution de bout en bout pour gérer et optimiser leurs portefeuilles.

L'intégration d'Interchange permettra à Cryptowatch d'offrir une gamme inégalée de produits, notamment des données historiques et en temps réel ; une cartographie avancée ; une exécution d'échanges en mode multi-échange ; de la recherche et des réflexions ; des outils essentiels pour la comptabilité et de rapprochement de portefeuilles, ainsi que des produits indiciels de premier ordre au niveau mondial par le biais de l'entreprise CF Benchmarks de Kraken (anciennement Crypto Facilities Indices). Le regroupement de cette offre complète et utile en un lieu unique renforce la volonté de Kraken de créer une plateforme de premier ordre, qui soutient l'adoption de la cryptographie au niveau mondial par les particuliers, les traders professionnels et les institutions.

« Je ne saurais être plus heureux en accueillant Dan, Clark et l'équipe d'Interchange chez Kraken », a déclaré Jesse Powell, CEO de Kraken. « Ce qu'il y a de génial avec Interchange, c'est que la comptabilité, le rapprochement des transactions et le reporting sont beaucoup plus faciles pour les établissements et les particuliers qui négocient sur Kraken. Nos clients peuvent ainsi rester concentrés sur l'exploitation de la formidable valeur offerte par les marchés de la crypto-monnaie ».

« Avec Interchange, notre objectif est de créer les meilleurs outils pour les traders institutionnels », a déclaré Dan Held, cofondateur d'Interchange. « En faisant partie de la famille Kraken nous pourrons améliorer notre produit essentiel de rapprochement de portefeuille, tout en créant de nouvelles possibilités pour nos clients, qui auront désormais un accès facile à tous les produits de pointe de Kraken ».

« Interchange est une solution de gestion d'actifs cryptographiques de premier ordre à laquelle nous avons toujours eu recours pour simplifier la comptabilité dans le paysage décentralisé et fragmenté des actifs cryptographiques », a déclaré Matt Stover, CEO de MG Stover & Co.

L'acquisition d'Interchange fait suite à celle réalisée plus tôt ce mois-ci de Cryptofinance.ai, un outil logiciel qui donne accès aux prix et aux données de marché de plus de 50 bourses, ainsi qu'aux données du réseau blockchain fournies au travers de Google Sheets. En février de cette année, Kraken a annoncé l'acquisition de la plus importante société de services à ce jour, Crypto Facilities, qui s'appelle désormais Kraken. Cette association fait de Kraken la seule bourse réglementée à offrir des opérations au comptant et à terme sur une même plateforme.

À propos de Kraken

Basé à San Francisco, Kraken est l'échange d'actifs numériques le plus important au monde en volume et en disposition de liquidités en euros. Les clients de Kraken effectuent également des transactions en dollars américains, dollars canadiens, livres sterling, yen japonais et avec d'autres monnaies numériques sur une plateforme considérée en permanence par les médias indépendants comme la meilleure et la plus sécurisée bourse de bitcoins.

Fondée en 2011, Kraken a été la première bourse d'actifs numériques à afficher ses données de marché sur le terminal Bloomberg, la première à réussir un audit de démonstration des réserves par cryptographie et l'une des premières bourses à offrir une marge commerciale optimisée par les bitcoins.

Plus de quatre millions de courtiers, d'institutions et d'instances diverses à travers le monde font confiance à Kraken. L'entreprise affiche un volume de transaction d'environ 90 milliards de dollars pour l'année 2018 alors que son centre de transactions de gré à gré haut de gamme a géré des opérations pour un montant excédant deux milliards de dollars. Depuis 2016, Kraken a acquis les bourses de bitcoins notables que sont Coinsetter, Cavirtex et CleverCoin, mais aussi le service de financement de portefeuille primé Glidera et la plateforme très appréciée d'outils graphiques multi-produits, de transactions et de traçage de portefeuilles Cryptowatch, renforçant ainsi son rayonnement international.

Kraken est soutenu par des investisseurs tels que Hummingbird Ventures, Blockchain Capital et Digital Currency Group, entre autres. Pour plus d'informations sur Kraken, veuillez visiter le site https://www.kraken.com.

À propos d'Interchange

Interchange résout les problèmes des entreprises en matière de gestion d'actifs cryptographique. Avec la comptabilité, le rapprochement et le reporting de portefeuilles, Interchange offre une solution complète aux entreprises du secteur des actifs cryptographiques. Issue de l'association de CoinVantage, ancienne filiale du cabinet d'experts comptables MG Stover, et de Picks & Shovels, fournisseur d'outils pour les investisseurs en cryptographie, Interchange fournit des produits logiciels essentiels aux administrateurs de fonds, aux « hedge funds » et aux bourses numériques.

