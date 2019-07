SugarCRM représente l'avenir de l'expérience client avec des produits puissants et une nouvelle vision





SugarCRM Inc.®, une entreprise qui aide les organisations à offrir une expérience client (CX) exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui un nouveau portefeuille d'applications ayant trait à l'expérience client ainsi que des différenciateurs clés entre ses pairs du secteur.

« Notre vision est de créer un monde dans lequel les entreprises fidélisent leurs clients pour la vie en anticipant et en satisfaisant leurs besoins, avant même que les clients ne se rendent compte qu'ils ont ces besoins », a déclaré Craig Charlton, PDG de Sugar. « Nous trouvons passionnants les progrès que nous faisons afin de concrétiser cette vision pour nos clients, nos partenaires et l'ensemble du secteur. »

Le nouveau portefeuille d'applications ayant trait à l'expérience client de Sugar se compose de :

Sugar Market ? Cette solution exhaustive d'automatisation du marketing a été conçue pour améliorer l'efficacité et la productivité du marketing

? Cette solution exhaustive d'automatisation du marketing a été conçue pour améliorer l'efficacité et la productivité du marketing Sugar Sell ? Cette solution primée d'automatisation des ventes est réputée pour son interface utilisateur intuitive, son extensibilité et sa capacité à hautement satisfaire les clients

? Cette solution primée d'automatisation des ventes est réputée pour son interface utilisateur intuitive, son extensibilité et sa capacité à hautement satisfaire les clients Sugar Serve ? Sugar a conçu cette nouvelle solution de centre d'engagement des clients pour rationaliser la gestion des cas et la résolution des problèmes

La nouvelle plateforme Intelligent Customer Experience, qui unifie les données disparates en un simple modèle de données client « sensible au temps », représente l'un des trois principaux différenciateurs de Sugar, et la base architecturale sur laquelle le nouveau portefeuille a été construit. Le second différenciateur est No-Touch Information Management, qui permet aux utilisateurs de passer moins de temps à saisir et à trouver des données et plus de temps à fournir des résultats positifs aux clients. Continuous Cloud Innovation est le troisième différenciateur. Sugar a fortement investi dans des technologies et des services cloud de pointe pour créer une plateforme d'expérience client moderne, durable et pérenne.

« Depuis un certain temps, Sugar s'emploie à mettre en oeuvre des innovations majeures sur notre plateforme », a déclaré Rich Green, directeur de la technologie et chef des produits. « Non seulement nous introduisons de nouveaux produits passionnants, mais ces produits sont livrés sur une plateforme fournissant une multitude de technologies et de services avancés, tels que l'apprentissage automatique, les microservices et le traitement de flux d'événements, offrant des avantages considérables à nos clients. »

La plateforme Intelligent Customer Experience, et les solutions No-Touch Information Management et Continuous Cloud Innovation sont des composants clés de la proposition de valeur de Sugar qui vont propulser les clients de Sugar vers l'avenir en dépassant leurs attentes.

« Notre plateforme Intelligent Customer Experience combine l'unification, l'augmentation et l'analyse basée sur l'IA des données, pour permettre de dénicher des informations exploitables à toutes les étapes du parcours client et de les appliquer à d'autres étapes », a ajouté M. Green. « Notre plateforme tient ses promesses d'une vision à 360 degrés de nos clients, permettant à ces derniers de découvrir de nouvelles informations et de faire des prédictions tangibles sur l'avenir. »

À propos de SugarCRM

SugarCRM est un leader de l'expérience client qui permet aux entreprises de créer des relations clients rentables en proposant des expériences personnalisées extrêmement pertinentes tout au long du parcours des clients. Nous donnons aux entreprises les moyens de renforcer les relations existantes avec leurs clients, de créer de nouvelles relations grâce à des informations exploitables et à une automatisation intelligente, et de mieux comprendre le client à chaque étape de son parcours. Cela permet aux entreprises d'accélérer la création de la demande, d'accroître leurs revenus, de fournir un service clientèle optimal et d'augmenter la fidélisation des clients. Notre plateforme intuitive et conviviale facilite l'expérience client et est accessible à tous, permettant aux professionnels du marketing, de la vente et des services de se concentrer sur des activités à fort impact et à valeur ajoutée afin de fidéliser leurs clients pour la vie.

Basée dans la Silicon Valley, SugarCRM est soutenue par Accel-KKR. Plus de 2 millions de personnes dans plus de 120 pays comptent sur SugarCRM.

Pour en savoir plus, visitez le site www.sugarcrm.com ou suivez @SugarCRM.

REMARQUE : SugarCRM et le logo de SugarCRM sont des marques commerciales déposées de SugarCRM Inc. Les marques commerciales des tiers, dont il est fait mention appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

