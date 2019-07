Avis aux médias - Le ministre Blair fera une annonce de financement





OTTAWA, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, pour une annonce de financement pour la province du Nouveau-Brunswick dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Il sera accompagné par l'honorable Carl Urquhart, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général du Nouveau-Brunswick.

Après l'annonce, les ministres Blair et Urquhart répondront aux questions des médias.

Date

Jeudi 1er août 2019

Heure

9 h (HAA)

Lieu

Place Chancery

675, rue King, 1er étage, Salle des médias

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

