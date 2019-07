Le Project Management Institute lance la "skill" Alexa pour améliorer l'expérience client





Le Project Management Institute (PMI) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première "skill" (compétence) Alexa destinée au service à la clientèle : elle a pour but d'aider les clients et les membres grâce à un soutien supplémentaire sur les produits et services. La nouvelle "skill" Alexa sera là pour répondre à de nombreuses questions fréquemment posées, entre autres les demandes d'informations sur les coûts d'adhésion, les renouvellements, les avantages et les exigences nécessaires pour les programmes de certification PMI. La nouvelle interface a également la capacité unique de diriger les utilisateurs vers le Centre de service à la clientèle de PMI, soit par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure de l'Est, soit en demandant un e-mail avec un lien de chat pour accéder au service à la clientèle 24 h./ 24 et 7 j./7.

" Le PMI a entrepris une transformation pour s'assurer qu'il fournit de la valeur ajoutée axée sur le client aux millions de chefs de projets qui nous font confiance ", a déclaré Sunil Prashara, Président et CEO du Project Management Institute. " Au fur et à mesure que l'intelligence artificielle continue d'évoluer, nous explorons et investissons dans la technologie vocale et les autres compétences en intelligence artificielle qui nous permettent d'offrir une expérience conversationnelle correspondant au style de vie de nos clients. Ce puissant outil améliorera notre service à la clientèle et répondra numériquement aux besoins de nos membres, précisément quand et où ils le souhaitent ".

Les interfaces utilisateurs de conversation et les assistants vocaux progressent à un rythme exponentiel. Selon le Capgemini Research Institute, 40 % des consommateurs utiliseront des technologies d'assistance vocale plutôt que des applications mobiles ou des sites Web dans les trois prochaines années.

Le PMI prévoit de développer les compétences Alexa, en particulier un "Flash briefing" personnalisable et l'intégration de l'authentification des utilisateurs par le biais d'un lien de compte pour une expérience encore plus personnalisée. Dans l'avenir, le PMI va étendre son service vocal à d'autres systèmes tels que Google Assistant, ainsi qu'à des plates-formes de messagerie telles que WeChat et WhatsApp. Cela fournira aux clients du monde entier encore plus de moyens de se connecter directement avec le PMI dans les créneaux horaires et sur le canal qui leur conviennent le mieux.

La "skill" d'assistance à la clientèle de PMI est maintenant disponible pour être activée sur les dispositifs compatibles Alexa via le Alexa Skill Store.

À propos du Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la plus grande association à but non lucratif de professionnels au monde dans le domaine de la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles. Créé en 1969, le PMI apporte de la valeur à plus de trois millions de professionnels qui travaillent dans presque tous les pays du globe, en fournissant des services de plaidoyer, de collaboration, d'éducation et de recherche. Le PMI favorise la progression des carrières, améliore la réussite des entreprises et accroît la maturité du domaine de la gestion de projets par le biais de ses normes, certifications, ressources, outils, recherches universitaires, publications, cours de développement professionnel et possibilités de réseautage, reconnus dans le monde entier. En tant que membres de la famille du PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne qui offrent plus de ressources, de meilleurs outils, de plus vastes réseaux et des perspectives plus étendues. Rendez-nous visite sur www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute.

