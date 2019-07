Vols de catalyseurs : un suspect arrêté par les policiers - Les informations fournies par exo ont contribué à l'enquête





MONTRÉAL, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et exo sont heureux d'annoncer qu'une arrestation a eu lieu jeudi dernier en lien avec les récents épisodes de vols de catalyseurs dans divers lieux publics, dont quelques stationnements incitatifs du transporteur.

Au cours des derniers mois, de nombreux cas de vols de catalyseurs ont été répertoriés par exo dans les stationnements de différentes gares de la grande région métropolitaine de Montréal.

« Préoccupé par les nombreux cas de vols de catalyseurs rapportés par la clientèle, exo s'est fait un devoir de trouver et transmettre le plus d'informations possible aux services de police locaux, affirme Patrick Desaulniers, directeur de la protection du réseau pour exo. Cette collaboration a porté fruit et nous sommes très satisfaits de savoir qu'une arrestation a eu lieu dans cette affaire. »

Bien qu'exo ne peut pas être tenu responsable des dommages causés aux biens de la clientèle dans le cas de vol ou de vandalisme, les inspecteurs effectuent des patrouilles quotidiennement selon des itinéraires variables sur les sites exploités par exo. Il n'est pas cependant exclu que des incidents surviennent entre les patrouilles.

« C'est grâce à la collaboration entre les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et les équipes d'exo que notre brigade de policiers à vélo a pu procéder à l'arrestation d'un suspect alors qu'il s'apprêtait à commettre un délit à McMasterville, indique le capitaine Francis Lepage, de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Nous sommes très heureux d'être parvenus à conclure cette enquête avec succès. »

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent constitue le plus important service de police de niveau 2 au Québec avec un effectif avoisinant les 300 personnes. Elle fut créée le 22 mai 2004 afin d'offrir un service de qualité aux populations de 17 municipalités : Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Richelieu. police-rsl.qc.ca

