Biological E et GVK BIO annoncent un partenariat stratégique de R&D





GVK BIO, une importante organisation mondiale de recherche et de développement sous contrat (Contract Research and Development Organisation, CRDO), et BE Pharmaceuticals Inc (BE Inc), une société pharmaceutique en croissance rapide qui développe, fabrique et commercialise des produits injectables complexes et indispensables, ont annoncé une collaboration stratégique dans le développement de médicaments.

Dans le cadre de ce partenariat, GVK BIO développera certains ensembles de produits injectables pour BE Inc. Les tâches de développement comprendront des études de préformulation, l'élaboration de la formulation, la mise au point de méthodes analytiques et le transfert de technologie vers une installation de BE. Cette collaboration vise à faciliter la phase de soumission réglementaire et à obtenir l'autorisation de commercialisation des produits aux États-Unis, en Europe et sur les marchés du RdM.

« L'équipe d'élaboration des formulations de GVK BIO possède l'expertise technique et les antécédents nécessaires pour mener à bien les projets. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe BE pour accélérer les délais de développement des produits et réduire les coûts de mise sur le marché », a déclaré Manni Kantipudi, PDG et chef de la direction de GVK BIO.

« Nous sommes ravis de travailler avec GVK BIO, une CRDO reconnue » a ajouté Narender Mantena, PDG, Génériques injectables spécialisés, chez BE Pharmaceuticals. Cette collaboration aidera BE à créer un pipeline robuste, notamment dans le domaine des produits injectables indispensables. »

À propos de GVK BIO

GVK BIO, une organisation de recherche et développement sous contrat, qui dessert l'industrie pharmaceutique mondiale, a son siège à Hyderabad, en Inde et compte cinq sites à travers le monde. Fondée en 2001, GVK BIO sert les grands et petits clients du secteur pharmaceutique dans la chaîne de valeur de la R&D, en mettant l'accent sur la rapidité et la qualité, tout en garantissant sécurité et conformité. L'équipe de plus de 2 200 scientifiques de GVK BIO s'appuie sur un modèle commercial sans conflit, des installations modernes, une forte culture axée sur le client, et se concentre sur la commercialisation rapide et rentable des produits de ses clients. www.gvkbio.com

À propos de Biological E. Limited

Biological E. Limited (BE) est une société privée créée en 1953. BE est une société biopharmaceutique à vocation mondiale qui développe, fabrique et commercialise des vaccins et des produits biologiques novateurs qui prennent en charge les besoins de santé dans le monde entier. Les efforts de développement de produits de la société sont gérés par une équipe de direction expérimentée d'envergure internationale, et la société entretient plusieurs partenariats stratégiques avec d'importantes sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques et des instituts de recherche dans le monde entier.

BE Pharmaceuticals Inc est une filiale de Biological E. Limited et se concentre sur les génériques injectables spécialisés. www.biologicale.com

