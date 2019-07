Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent la création de logements abordables dans le comté de Simcoe





VICTORIA HARBOUR, ON, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Plus d'aînés auront bientôt un chez-soi dans le comté de Simcoe. Les gouvernements fédéral et provincial investissent 800 000 $ dans la création de huit logements abordables à Victoria Harbour en vertu de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Les logements font partie d'un nouvel immeuble d'appartements de trois étages qui sera situé près du Oakdale Community Centre. Une fois terminé, l'immeuble comptera 41 logements neufs d'une chambre destinés aux aînés et aux personnes handicapées.

La Simcoe County Housing Corporation (SCHC) sera propriétaire et exploitante de ce nouvel ensemble. L'organisme fournit des logements abordables aux aînés, aux familles et aux personnes de la région. Tous les occupants qui demeurent dans les immeubles de la SCHC paient un loyer en fonction de leur revenu.

« Les aînés, comme chaque Canadien, méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, nous construisons de nouveaux logements ici dans le comté de Simcoe, et partout au Canada, afin de nous assurer que les aînés ont l'occasion de vieillir en toute sécurité et de rester en contact avec leur collectivité. Nous savons que lorsque les aînés se sentent en sécurité et peuvent vieillir chez eux, tous les Canadiens en bénéficient. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Notre gouvernement est déterminé à rendre l'accession à la propriété à la portée d'un plus grand nombre de familles de l'Ontario et nous savons que de nombreux aînés, en particulier, vivent de revenus fixes. Nous sommes fiers d'aider les aînés du comté de Simcoe à se trouver un logement correspondant à leurs besoins et à leurs budgets. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

Tous les logements sont conçus pour les aînés, avec des douches de plain-pied et des caractéristiques d'accessibilité. L'immeuble est également éconergétique et doté d'appareils de chauffage et de climatisation à haute efficacité, d'isolation supplémentaire et de fenêtres à triple vitrage.

Depuis 2011, les gouvernements du Canada et de l' Ontario travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en Ontario .

et de l' travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en . Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La Province de l' Ontario investit dans le système de logement communautaire, qui a été négligé pendant des années, en apportant une contribution de 1 milliard de dollars en 2019-2020 pour aider à assurer la viabilité des logements communautaires en Ontario , à les réparer et à en accroître le nombre.

