La volatilité mondiale stimule la demande de programmes de résidence en Europe





Le Brexit, Bolsonaro et les manifestations antigouvernementales en cours à Hong Kong contribuent tous à un regain d'intérêt important pour le Portugal Golden Residence Permit Program et le Greece Golden Visa Program, selon Henley & Partners, une société mondiale de premier plan dans le domaine de la migration par l'investissement.

La promesse du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson de livrer le Brexit d'ici le 31 octobre - avec ou sans accord de l'UE - ainsi que les préoccupations concernant l'engagement du président brésilien de droite Jair Bolsonaro envers la démocratie et huit semaines de troubles croissants à Hong Kong, ont poussé de nombreux investisseurs et familles riches à chercher des options alternatives de résidence au-delà de leurs frontières nationales.

Le Portugal reste la première destination de choix, le Consulat général du Portugal à Macao et à Hong Kong ayant confirmé la semaine dernière une vague de demandes de renseignements. De même, les riches Brésiliens figurent aujourd'hui parmi les cinq premières nationalités qui investissent dans le programme de résidence du Portugal qui comprend une option de placement immobilier d'un montant minimum de 350 000 euros. De plus en plus de Britanniques envisagent également une autre résidence dans l'UE, car le Brexit et ses conséquences potentielles deviennent plus évidentes et le compte à rebours commence pour de bon.

Dr. Juerg Steffen, Chief Executive Officer de Henley & Partners, mentionne que les programmes de migration par l'investissement sont conçus pour gérer la combinaison des risques et des possibilités. « D'une part, ils créent de la sécurité : ils diversifient les risques de manière fiable grâce à une meilleure protection contre la volatilité des marchés et l'instabilité politique. D'autre part, les programmes de résidence et de citoyenneté par investissement permettent d'accéder à un éventail bien plus vaste de possibilités de voyage, d'investissement et d'influence. Dans les deux cas, les avantages qui découlent de l'acquisition de plusieurs citoyennetés et/ou résidences créent pour l'investisseur une valeur importante et unique qui va au-delà de la simple fourniture d'une assurance risques politiques. »

Henley & Partners constate également une hausse significative de l'intérêt pour le Greece Golden Visa Program qui implique un investissement immobilier minimum de 250 000 euros et un accès à la citoyenneté après sept ans de résidence. Avec l'essor actuel du tourisme, l'acquisition de biens immobiliers en Grèce est aujourd'hui l'un des types d'investissements les plus rentables, avec de nombreuses opportunités pour la croissance du capital dans un marché immobilier déprimé. Alors qu'elle était au bord de la faillite il y a dix ans, la Grèce est rapidement devenue une destination de choix pour les entrepreneurs, les travailleurs éloignés et les nomades du numérique en raison de son coût de la vie exceptionnel et relativement bas.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 12:50 et diffusé par :