Pixellu lance SmartAlbums 2019, la mise à jour révolutionnaire de son logiciel prisé d'albums photos





Pixellu avait promis aux photographes de leur faire gagner du temps. Parole tenue avec le lancement de SmartAlbums 2019, et de ses nouvelles fonctions qui accélèrent et optimisent la conception des albums.

SEATTLE, 31 juillet 2019 /PRNewswire/ -- La dernière version du logiciel de conception par « glisser-déposer » d'albums photos de Pixellu a été mise au point en tenant compte des souhaits des utilisateurs. SmartAlbums 2019 conserve son interface intuitive, ses belles mises en page par planche et ses fonctions qui font gagner du temps, mais vous pouvez maintenant y retoucher les images et y convertir directement vos photos en noir et blanc. Vous avez également la possibilité de concevoir des pages seules ou des planches, d'écrire plusieurs lignes de texte et de produire une image miroir de vos planches.

Les albums constituent un bon moyen pour les photographes d'augmenter leurs revenus. L'association Professional Photographers of America recommande une majoration de près de 300 % : il est donc aisé de voir que les albums représentent un produit complémentaire lucratif. La conception d'un album peut toutefois prendre plusieurs jours et faire ainsi rapidement fondre ces marges.

Pixellu s'est concentrée sur l'utilisateur pour composer les dernières mises à jour de SmartAlbums. La production par simple clic d'une image miroir et d'une seule page a été mise en oeuvre pour rationaliser le flux de travail. Grâce au texte multiligne, à la conversion en noir et blanc et aux ajustements de ton intégrés à SmartAlbums, la conception de l'album final est davantage maîtrisée.

On évalue à 110 milliards de dollars la demande mondiale sur le marché de la photographie numérique. Les photographes doivent faire face à une concurrence féroce des marchés extérieurs, notamment celle du secteur du téléphone mobile en rapide expansion. De nombreux professionnels cherchent constamment à se démarquer en proposant des services exclusifs. Les albums de photos à ouverture à plat présentent une opportunité lucrative ; le marché mondial devrait atteindre 6,51 milliards de dollars d'ici 2022. SmartAlbums 2019 aide les photographes à créer rapidement des albums répondant aux exigences de leurs clients.

« Nous sommes fiers de proposer aux photographes un produit qui leur ouvre le marché international des albums », déclare Daniel Usenko, cofondateur de Pixellu. « Nous essayons sans cesse d'améliorer nos logiciels. Nous avons demandé à nos clients ce que SmartAlbums pouvait leur apporter, et ces dernières mises à jour sont ce qui se fait de mieux. »

« SmartAlbums apporte aux albums photos ce que le numérique a apporté à la photographie. C'est une révolution totale, car il n'y a rien de comparable. J'ai essayé de nombreuses solutions ces dix dernières années et SmartAlbums les devance toutes. » - Sergio, photographe

Pour fêter le lancement de SmartAlbums 2019, Pixellu offre une réduction spéciale de 25 % sur le tarif standard. Pour en savoir plus sur SmartAlbums 2019, rendez-vous sur le site pixellu.com/smartalbums .

À propos de Pixellu :

Le but de Pixellu est de développer des solutions simples et élégantes destinées au monde de la photographie. Cofondée en 2010 par deux photographes de mariage, Pixellu mobilise la puissance technologique pour créer des logiciels qui permettent aux photographes de gagner du temps et d'avoir une vie personnelle plus épanouie. Pour en savoir plus sur la dernière version de SmartAlbums, rendez-vous sur le site pixellu.com/smartalbums/smartalbums2019 . Pour découvrir la société Pixellu et sa gamme de logiciels conçus spécialement pour les photographes, consultez pixellu.com .

https://www.pixellu.com/smartalbums/smartalbums2019/

Contact:

info@pixellu.com

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 12:00 et diffusé par :