Cameco annonce ses résultats du deuxième trimestre





SASKATOON, Saskatchewan, 31 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation consolidés pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2019 conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).



« Nos résultats reflètent les perspectives que nous avons fournies pour 2019 ainsi que la variation trimestrielle normale des livraisons contractuelles, qui sont pondérées dans la seconde moitié de l'année », a déclaré le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel.

« Dans une plus vaste perspective, comme nous l'avions annoncé le 13 juillet 2019, nous sommes heureux que le tribunal arbitral ait statué en notre faveur dans le différend contractuel que nous avons eu avec Tokyo Electric Power Holdings, Inc. (TEPCO), convenant que TEPCO n'avait pas le droit de mettre fin à son contrat de fourniture d'uranium. Bien que nous soyons déçus des dommages-intérêts de 40,3 millions de dollars US alloués, rappelez-vous que nous avions retiré ce contrat de nos perspectives financières. Donc, dans l'ensemble, le résultat est positif.

« Je voudrais également souligner la décision du Président des États-Unis de ne pas imposer de nouvelles restrictions commerciales sur les importations d'uranium étranger aux États-Unis sous l'article 232 du Trade Expansion Act. De plus, il a annoncé la création du United States Nuclear Fuel Working Group afin d'analyser de façon plus approfondie l'état de la production de combustible nucléaire aux États-Unis et de faire rapport dans les 90 jours. Nous sommes satisfaits de cette décision et nous soutiendrons les efforts de ce groupe de travail de toutes les manières possibles. À titre de fournisseurs commerciaux d'uranium pour la production d'énergie décarbonisée avec des capacités de production inutilisées aux États-Unis, nous souhaitons la réussite de cette industrie.

« Des progrès ont donc été réalisés sur ce qui causait des incertitudes pour les participants du marché. Cependant, ne vous y trompez pas. Il reste encore un long chemin à parcourir avant que nous décidions de redémarrer les installations de McArthur River et Key Lake. Il ne faut pas perdre de vue le fait que même si nous avons une véritable stratégie de valeur, il existe toujours des personnes dans notre industrie qui manque de conviction, d'expérience ou qui continuent de surproduire des volumes de ventes et utilisent le marché au comptant pour la vente des excédents.

Malgré cela, nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie d'ajout de valeur à long terme; faisant exactement ce que nous avions dit.

« Les fondamentaux à long terme reflètent une demande en croissance et un marché où le prix de l'uranium doit évoluer. Actuellement, le prix de l'uranium reflète l'écoulement des excédents sur le marché au comptant et entraîne une baisse du prix à long terme. À ce jour, il y a environ 50 réacteurs en construction et on reconnaît de plus en plus le rôle de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité décarbonisée fiable, sécuritaire et abordable. Le prix à long terme devra éventuellement évoluer à un prix qui encouragera la production existante de premier niveau à redémarrer et à atteindre sa pleine capacité afin de répondre à cette demande croissante; le prix au comptant reflétant alors rabais sur le prix à long terme. »

Perte nette de 18 millions de dollars; perte nette ajustée de 18 millions de dollars : les résultats sont conformes aux attentes en raison des variations trimestrielles normales des livraisons à forfait et conformément à nos perspectives pour 2019. Le bénéfice net ajusté est une mesure hors normes IFRS, voir ci-dessous.

les résultats sont conformes aux attentes en raison des variations trimestrielles normales des livraisons à forfait et conformément à nos perspectives pour 2019. Le bénéfice net ajusté est une mesure hors normes IFRS, voir ci-dessous. Perspectives mises à jour pour 2019: nous avons mis à jour les perspectives relatives aux revenus et aux charges fiscales consolidés, au volume et aux revenus de vente d'uranium, au volume d'achat d'uranium, au volume et au produit de vente de services liés au carburant, ainsi qu'au coût moyen unitaire des ventes (y compris les amortissements). Voir Perspectives pour 2019 dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre.

nous avons mis à jour les perspectives relatives aux revenus et aux charges fiscales consolidés, au volume et aux revenus de vente d'uranium, au volume d'achat d'uranium, au volume et au produit de vente de services liés au carburant, ainsi qu'au coût moyen unitaire des ventes (y compris les amortissements). Voir Perspectives pour 2019 dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre. Obligation non garantie séries D : l'obligation non garantie de 500 millions de dollars sera retirée à l'échéance en septembre 2019.

l'obligation non garantie de 500 millions de dollars sera retirée à l'échéance en septembre 2019. Litige contractuel Tepco: le tribunal arbitral a convenu que TEPCO n'avait pas le droit de résilier le contrat et a accordé 40,3 millions de dollars US à Cameco Inc. en dommages et intérêts. De plus, Cameco Inc. a droit à des frais, à des dépenses et à des intérêts avant attribution calculés à environ 5 millions de dollars US. Nous envisageons comptabiliser ces montants dans nos résultats financiers du 3e trimestre de 2019.

le tribunal arbitral a convenu que TEPCO n'avait pas le droit de résilier le contrat et a accordé 40,3 millions de dollars US à Cameco Inc. en dommages et intérêts. De plus, Cameco Inc. a droit à des frais, à des dépenses et à des intérêts avant attribution calculés à environ 5 millions de dollars US. Nous envisageons comptabiliser ces montants dans nos résultats financiers du 3e trimestre de 2019. Convention collective de l'usine de conversion de Port Hope : une nouvelle convention collective a été conclue avec les employés syndiqués de notre usine de conversion de Port Hope. Cette nouvelle entente expire le 1er juillet 2022.

une nouvelle convention collective a été conclue avec les employés syndiqués de notre usine de conversion de Port Hope. Cette nouvelle entente expire le 1er juillet 2022. Convention collective de McArthur River et Key Lake : une nouvelle convention collective a été conclue avec les employés syndiqués de notre installation de McArthur River et Key Lake. Cette nouvelle entente expire le 31 décembre 2022.

Résultats financiers consolidés

THREE MONTHS SIX MONTHS CONSOLIDATED HIGHLIGHTS ENDED JUNE 30 ENDED JUNE 30 ($ MILLIONS EXCEPT WHERE INDICATED) 2019 2018 CHANGE 2019 2018 CHANGE Revenue 388 333 17% 685 773 (11)% Gross profit 42 26 62% 59 94 (37)% Net losses attributable to equity holders (23) (76) 70% (41) (22) (86)% $ per common share (basic) (0.06) (0.19) 68% (0.10) (0.05) (100)% $ per common share (diluted) (0.06) (0.19) 68% (0.10) (0.05) (100)% Adjusted net losses (see non-IFRS below) (18) (28) 36% (51) (6) >(100%) $ per common share (adjusted and diluted) (0.04) (0.07) 43% (0.13) (0.01) >(100%) Cash provided by (used in) operations (after working capital changes) (59) 57 >(100%) 21 332 (94)%

L'information financière présentée pour les trois et six mois se terminant le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019 n'est pas vérifiée.



BÉNÉFICES NETS

Le tableau suivant indique ce qui a contribué à la variation du bénéfice net et du bénéfice net ajusté (mesure hors normes IFRS, voir le tableau ci-dessous) au deuxième trimestre et les six premiers mois de 2019, comparativement à la même période en 2018.

CHANGES IN EARNINGS THREE MONTHS ENDED SIX MONTHS ENDED ($ MILLIONS) JUNE 30 JUNE 30 IFRS ADJUSTED IFRS ADJUSTED Net losses ? 2018 (76) (28) (22) (6) Change in gross profit by segment (We calculate gross profit by deducting from revenue the cost of products and services sold, and depreciation and amortization (D&A)) Uranium Higher (lower) sales volume 5 5 (4) (4) Lower realized prices ($US) (16) (16) (98) (98) Foreign exchange impact on realized prices 12 12 25 25 Lower costs 2 2 - - Change ? uranium 3 3 (77) (77) Fuel services Higher sales volume 9 9 11 11 Lower realized prices ($Cdn) (23) (23) (19) (19) Lower costs 16 16 18 18 Change ? fuel services 2 2 10 10 Lower administration expenditures 1 1 - - Lower exploration expenditures 1 1 5 5 Change in reclamation provisions 20 - 19 - Higher earnings from equity-accounted investee 9 9 21 21 Change in gains or losses on derivatives 41 4 88 6 Change in foreign exchange gains or losses (19) (19) (34) (34) Gain on restructuring of JV Inkai in 2018 - - (49) - Gain on customer contract restructuring in 2018 - - (6) (6) Change in income tax recovery or expense (14) - (21) 5 Other 9 9 25 25 Net losses ? 2019 (23) (18) (41) (51)





BÉNÉFICE NET AJUSTÉ (MESURE HORS NORMES IFRS)

Le bénéfice net ajusté est une mesure qui ne possède pas de signification normalisée, ni de base de calcul uniforme en vertu des normes IFRS (mesure hors normes IFRS). Nous utilisons cette mesure comme un moyen significatif de comparer notre rendement financier d'une période à l'autre. Nous sommes d'avis qu'en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer notre rendement. Le bénéfice net ajusté est notre résultat net attribuable aux actionnaires, ajusté pour refléter la performance financière sous-jacente de la période visée par ce rapport. La mesure du bénéfice ajusté reflète la conciliation des bénéfices nets de notre programme de couverture et les rentrées de devises au cours de la période visée. Elle a également été ajustée pour tenir compte des provisions pour remise en état de nos exploitations de Rabbit Lake et aux États-Unis, qui avaient subi une perte de valeur, pour le gain découlant de la restructuration de JV Inkai et pour les impôts sur les bénéfices liés aux ajustements.

Le bénéfice net ajusté est un complément d'information non standard et ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à l'information financière préparée selon les normes comptables. D'autres sociétés peuvent calculer cette mesure de manière différente, limitant ainsi son utilité comme mesure comparative directe.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net pour le deuxième trimestre et les six premiers mois de 2019 et le compare aux périodes correspondantes de 2018.

THREE MONTHS SIX MONTHS ENDED JUNE 30 ENDED JUNE 30 ($ MILLIONS) 2019 2018 2019 2018 Net losses attributable to equity holders (23) (76) (41) (22) Adjustments Adjustments on derivatives (17) 20 (40) 42 Reclamation provision adjustments 24 44 26 45 Gain on restructuring of JV Inkai - - - (49) Income taxes on adjustments (2) (16) 4 (22) Adjusted net losses (18) (28) (51) (6)





Chaque trimestre, nous sommes tenus de mettre à jour les provisions pour remise en état pour toutes les installations, en fonction des nouvelles estimations des flux de trésorerie, des taux d'actualisation et des taux d'inflation. Il en résulte normalement un rajustement d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation, en plus du solde de la provision. Lorsque les actifs d'une exploitation ont été radiés en raison d'une perte de valeur, comme c'est le cas pour nos exploitations de Rabbit Lake et nos opérations de récupération sur place aux États-Unis, l'ajustement est comptabilisé directement dans l'état des résultats dans la rubrique « Autres charges (revenus) d'exploitation ». Se reporter à la note 8 de nos états financiers intermédiaires pour de plus amples renseignements. Ce montant a été exclu de notre mesure du bénéfice net ajusté.

Faits saillants sectoriels



THREE MONTHS SIX MONTHS ENDED JUNE 30 ENDED JUNE 30 HIGHLIGHTS 2019 2018 CHANGE 2019 2018 CHANGE Uranium Production volume (million lbs) 2.5 2.9 (14)% 5.0 5.3 (6)% Sales volume (million lbs) 6.6 5.3 25% 11.5 11.9 (3)% Average realized price ($US/lb) 33.07 34.93 (5)% 32.64 39.38 (17)% ($Cdn/lb) 44.31 44.91 (1)% 43.67 50.04 (13)% Revenue ($ millions) 293 237 24% 500 596 (16)% Gross profit ($ millions) 23 20 15% 20 98 (80)% Fuel services Production volume (million kgU) 3.9 2.3 70% 7.7 6.2 24% Sales volume (million kgU) 3.2 2.1 52% 6.2 4.5 38% Average realized price ($Cdn/kgU) 25.37 32.63 (22)% 26.29 29.40 (11)% Revenue ($ millions) 80 68 18% 163 133 23% Gross profit ($ millions) 19 17 12% 40 30 33%







Rapport de gestion et états financiers

Le rapport de gestion du deuxième trimestre et les états financiers consolidés résumés intermédiaires non vérifiés fournissent une explication détaillée de nos résultats d'exploitation pour les trois et six mois se terminant le 30 juin 2019, comparativement aux mêmes périodes l'année passée. Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec ces documents ainsi qu'avec nos états financiers consolidés vérifiés et les notes y afférentes pour l'année se terminant le 31 décembre 2018, notre rapport de gestion annuel et du 1er trimestre et notre notice annuelle la plus récente, qui sont tous disponible sur notre site Web à cameco.com, sur SEDAR à sedar.com et sur EDGAR à sec.gov/edgar.shtml.

Mise en garde concernant les renseignements de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et de l'information sur nos attentes concernant l'avenir, que nous appelons des renseignements de nature prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur nos opinions actuelles, lesquelles peuvent changer considérablement, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos prévisions actuelles.

Des exemples d'énoncés prospectifs dans ce communiqué incluent : notre attente que les livraisons à forfait soient pondérées au second semestre de l'année; notre déclaration selon laquelle nous soutiendrons les efforts du groupe de travail sur le combustible nucléaire des États-Unis annoncé par le président des États-Unis; notre conviction que les problèmes de l'industrie de l'uranium progressent, ce qui crée une incertitude pour les participants du marché; nos attentes concernant le moment probable du redémarrage de McArthur River et Key Lake; notre conviction que les autres participants de l'industrie surproduisent leurs volumes de vente engagés; notre déclaration selon laquelle nous continuerons d'appliquer notre stratégie visant à ajouter de la valeur à long terme, notre vision de la demande future en uranium et des prix de l'uranium (y compris les prix futurs du marché au comptant de l'uranium) et du rôle que l'énergie nucléaire jouera dans la fourniture d'électricité; le retrait de nos obligations non garanties de série D; notre intention de refléter l'attribution dans notre litige contractuel avec TEPCO dans nos résultats financiers du troisième trimestre de 2019 et les dates prévues pour l'annonce des résultats financiers futurs.

Les risques importants qui pourraient mener à des résultats différents comprennent : des changements imprévus dans l'offre et la demande d'uranium, les contrats à long terme et les prix de l'uranium; un accident majeur dans une centrale nucléaire; le risque que nos opinions sur la demande et l'offre d'uranium, la croissance de l'appui en faveur du nucléaire se révèlent inexactes; des changements imprévus dans nos productions, achats, ventes, prix, livraisons et règlements ou politiques gouvernementaux; les restrictions commerciales, les impôts et les taux de change; le risque de litiges ou de demandes d'arbitrage contre nous qui pourraient avoir des conséquences défavorables; le risque que nos contreparties contractuelles ne respectent pas leurs engagements; le risque que nos stratégies changent, ne donnent pas satisfaction ou aient des conséquences non prévues; le risque que nos estimations et nos prévisions se révèlent incorrectes; le risque que notre participation au United States Nuclear Fuel Working Group soit limitée ou que le rapport de ce groupe de travail puisse avoir des implications négatives et le risque que nos résultats financiers futurs soient communiqués avec un retard.

En présentant ces renseignements de nature prospective, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer inexactes: la demande, l'offre et la consommation en uranium, les contrats à long terme, la croissance de l'appui en faveur du nucléaire et les prix; notre production, nos achats, nos ventes, nos livraisons et nos coûts; les taxes et les taux de change; les conditions du marché et autres facteurs sur lesquels nous avons fondé nos plans et prévisions futurs; le succès de nos plans et stratégies; l'absence de réglementations, politiques ou décisions gouvernementales nouvelles et défavorables; l'étendue de notre participation et des résultats du rapport du United States Nuclear Fuel Working Group; notre capacité à annoncer, dans les délais prévus, nos résultats trimestriels pour 2019.

Veuillez également revoir la discussion de notre plus récent rapport de gestion annuel et trimestriel ainsi que de notre plus récente notice annuelle concernant d'autres risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes actuelles et des autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les renseignements de nature prospectivesont conçus pour vous aider à comprendre les points de vue actuels de la direction sur ses perspectives à court et à long terme, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

Conférence téléphonique

Nous vous invitons à participer à notre téléconférence du deuxième trimestre le jeudi, 25 juillet 2019, à 13 h. Heure de l'Est.

L'appel sera ouvert à tous les investisseurs et aux médias. Pour y participer, veuillez composer le 1-800-319-4610 (Canada et États-Unis) ou le 1-604-638-5340. Votre appel sera pris en charge par un opérateur. Les diapositives et la webdiffusion en direct de la conférence téléphonique seront disponibles à partir d'un lien sur cameco.com. Ce lien sera publié sur notre page d'accueil le jour de l'appel.

Par ailleurs, une version enregistrée de la conférence sera disponible :

sur notre site Web, cameco.com, peu de temps après l'appel;

en diffusion différée jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 24 août 2019, en composant le 1 800 319-6413 (Canada et États-Unis) ou le 1 604 638-9010 (code d'accès 3073).

Dates de publication des rapports trimestriels 2019

Nous envisageons annoncer nos résultats financiers et d'exploitation consolidés du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés le 1er novembre 2019. La date pour l'annonce de nos résultats financiers et d'exploitation consolidés du quatrième trimestre et de 2019 sera indiquée dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2019. Les dates d'annonce sont sujettes à changement.

Profil de la société

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs de combustible d'uranium au monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des réserves à plus forte teneur et des activités à faible coût les plus importantes au monde. Nos produits à base d'uranium sont utilisés pour produire de l'électricité propre dans les centrales nucléaires du monde entier. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « la Société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf indication contraire.

Service aux investisseurs:

Leah Hipperson

306-385-5524

Service aux médias:

Carey Hyndman

306-956-6317

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 11:15 et diffusé par :