/R E P R I S E -- SNC-Lavalin tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion sur ses résultats du deuxième trimestre le 1er août 2019/





MONTRÉAL, le 22 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2019, ainsi que de la nouvelle orientation stratégique et de la réorganisation de l'entreprise. Le public est invité à écouter la conférence téléphonique le jeudi 1er août 2019, à 8h30 HAE. Les participants seront Ian L. Edwards, président et chef de la direction par intérim et Sylvain Girard, vice-président directeur et chef des affaires financières. Les résultats financiers seront annoncés plus tôt cette même journée.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique ainsi que le document de présentation qui l'accompagne seront disponibles à www.investisseurs.snclavalin.com. L'audioconférence est aussi disponible par téléphone, veuillez composer sans frais le 1 888 394 8218 en Amérique du Nord ou encore, faire le 647 484 0475 à Toronto, le 438 968 3560 à Montréal, ou le 080 0279 7204 au Royaume-Uni.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera mis en ligne sur notre site Web dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels d'ingénierie et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin voient au-delà du génie. Les équipes de SNC-Lavalin fournissent des solutions de projets complètes, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de la construction, des investissements de maintien, et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients des secteurs ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projet), Infrastructures, Énergie nucléaire et Ressources. www.snclavalin.com

