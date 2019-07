La ministre Hajdu se rend à Mexico pour rencontrer la secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale, Luisa María Alcalde





GATINEAU, QC, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Demain, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, se rendra à Mexico, au Mexique, pour rencontrer la secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale du Mexique, Luisa María Alcade. Elles discuteront des façons dont le Canada peut appuyer les efforts du Mexique pour mettre en oeuvre les nouvelles protections et normes du travail de l'ALENA. Cela s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu du Canada à contribuer à l'amélioration des normes du travail et des conditions de travail au Canada et au Mexique dans le cadre du chapitre sur le travail de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Citation

« Le Canada et le Mexique entretiennent une étroite relation commerciale. J'ai très hâte de rencontrer la secrétaire Luisa María Alcalde pour discuter de la mise en oeuvre à venir du nouveau chapitre concernant le travail du nouvel ALENA et de la création de conditions de travail équitables pour les travailleurs des trois pays partenaires. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Les faits en bref

Le 30 novembre 2018, le Canada , les États-Unis et le Mexique ont signé le nouvel ACEUM. Les parties entreprennent maintenant leurs processus nationaux en vue de la ratification et de la mise en oeuvre de l'ACEUM.

, les États-Unis et le Mexique ont signé le nouvel ACEUM. Les parties entreprennent maintenant leurs processus nationaux en vue de la ratification et de la mise en oeuvre de l'ACEUM. Le chapitre sur le travail de l'ACEUM comprend de nouvelles dispositions visant à interdire l'importation de biens qui ont été produits par le travail forcé, à lutter contre la violence à l'encontre des travailleurs exerçant leurs droits du travail et à garantir que les travailleurs migrants sont protégés par la législation du travail.

Liens connexes

Document d'information

Le chapitre sur le travail de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Le chapitre sur le travail engage les trois pays à protéger et à promouvoir les principes et les droits du travail internationalement reconnus tels qu'ils figurent dans la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998.

Le chapitre comprend des dispositions clés, à savoir la lutte contre la violence à l'encontre des travailleurs exerçant leurs droits du travail, la protection des travailleurs migrants et l'interdiction de l'importation de biens ayant été produits par le travail forcé ou obligatoire.

Pour lutter contre les violations des droits des travailleurs au Mexique, en particulier l'utilisation de « contrats de protection » ou de conventions collectives dominées par l'employeur, le chapitre comprend une annexe sur la représentation des travailleurs dans les négociations collectives au Mexique, dans laquelle le Mexique s'engage à prendre des mesures législatives spécifiques pour assurer la protection et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. Cela signifie qu'une fois l'Accord mis en oeuvre, les travailleurs mexicains doivent bénéficier de protections juridiques appropriées, comme c'est le cas pour les travailleurs au Canada .

. Si un pays partenaire ne se conforme pas aux règles énoncées dans le chapitre sur le travail, une plainte peut être déposée et les gouvernements peuvent prendre des mesures spécifiques pour y remédier, si les tentatives antérieures de résoudre la question par des consultations ont échoué. En dernier recours, des sanctions commerciales peuvent être imposées en vertu du chapitre sur le règlement des différends de l'Accord.

