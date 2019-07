Moody's Analytics remporte le prix du logiciel de l'année en modélisation généraliste aux Risk Technology Awards





Moody's Analytics, fournisseur mondial d'informations financières, vient de remporter le prix du logiciel de l'année en modélisation généraliste à l'édition 2019 des Risk Technology Awards. Les prix se divisent en six catégories, couvrant également la finance, la comptabilité, les affaires réglementaires et les fonctions de crédit.

Une gamme de solutions intégrées de Moody's Analytics a contribué à cette victoire, notamment la solution CreditEdgetm, qui fournit une probabilité inégalée de modèle par défaut et d'outils analytiques avancés pour la gestion quotidienne des risques de crédits de plus de 60 000 entreprises publiques et fonds souverains.

Notre plateforme de notation de crédit RiskCalctm aide nos clients à évaluer les risques de crédit de sociétés privées, de banques commerciales, de projets financiers et de compagnies d'assurance. La solution CMMtm fournit des prévisions sur les performances ainsi que des données de base sur les hypothèques commerciales afin d'évaluer les risques par défaut et de recouvrement pour les biens immobiliers commerciaux.

La nouvelle plateforme CAPtm élargit l'éventail de nos solutions de risques de crédit et renforce le cycle de vie des modèles en permettant aux clients d'exploiter les solutions primées de Moody's Analytics pour la modélisation, la validation et le suivi des données de crédit afin de créer des modèles répondant à leurs propres besoins. La gamme de Moody's Analytics offre également des modèles et des tableaux de bord pour les immobiliers commerciaux, les finances municipales, les institutions financières, et d'autres catégories d'actifs pour couvrir l'intégralité du portefeuille généraliste.

"Nous sommes très reconnaissants de recevoir cette distinction de la part de Risk", déclare Jacob Grotta, directeur général en charge des risques et de l'analyse financière. "Nos solutions généralistes de modélisation de crédit aident nos clients à entreprendre des activités rigoureuses et transparentes en termes de risques de crédit, et à atteindre leurs objectifs commerciaux."

"Moody's Analytics est un gorille de 400 kg ? difficile à battre en matière d'outils de crédit, démontrant une véritable réactivité sur douze mois et répondant aux attentes du secteur", déclare un des juges.

Cette victoire vient étoffer notre liste de prix et distinctions.

