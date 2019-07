Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina annonce le gagnant du concours en ligne #BEOPENWorkPlace





LONDRES, 31 juillet 2019 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créative fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, annonce le gagnant du concours #BEOPENWorkPlace, un appel ouvert à la créativité sur les réseaux sociaux.

En créant ces appels ouverts et en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus explicite possible, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

BE OPEN pense que la capacité d'interpréter le monde de façon créative n'est pas le privilège du design et de l'art. Cette série de défis en ligne s'adresse à ces esprits créatifs du monde entier qui gardent les yeux ouverts, trouvent l'inspiration dans le quotidien, et sont capables de la transformer grâce à une vision qui leur est propre.

À cette occasion, l'appel ouvert « BEOPENWorkPlace » invite des personnes de tous les horizons à partager des images de leurs lieux de travail au sens le plus général : les lieux où ils se rendent pour trouver de l'inspiration et de nouvelles idées, pour se concentrer et se motiver. Les participants à ce concours ont publié des photos de leur lieu de travail via Instagram en utilisant le hashtag #BEOPENWorkPlace.

Nous avons le plaisir d'annoncer que Mikhail Kapychka de Moguilev en Biélorussie est le lauréat de ce concours, son cliché insolite et humoristique lui a rapporté la somme de 300 ? !

Encore une fois, nous tenons à remercier et féliciter tous les talents créatifs du monde entier qui relèvent nos défis.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina. La mission de BE OPEN est de mobiliser la puissance créative du cerveau à travers un réseau de conférences, de concours, d'expositions, de master-classes et d'événements culturels.

