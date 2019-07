/R E P R I S E -- 14e Concours Tournez-vous vers l'excellence! - Un finaliste dans la région de l'Outaouais!/





GATINEAU, QC, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. François Biron, de la Ferme Chapeau Melon de L'Ange-Gardien, est l'un des finalistes du 14e concours Tournez-vous vers l'excellence!. Destiné à la relève agricole, ce concours a permis à plus de 375 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Les dix finalistes qui ont été sélectionnés par La Financière agricole se démarquent par l'excellence de leurs aptitudes professionnelles ainsi que leurs qualités de gestionnaires qui les animent au quotidien. Parmi ces jeunes agriculteurs :

Trois lauréats se partageront un grand prix de 5 000 $ et deux bourses de 2 500 $

deux bourses de 2 500 $ Un finaliste se méritera une bourse de 1 500 $ pour s'être distingué sur le plan du développement durable

Un finaliste recevra une bourse de 1 500 $ pour la pertinence de sa formation, de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires, offerte par le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA)

M. François Biron ainsi que les neuf autres finalistes seront conviés au dévoilement des lauréats le 27 novembre prochain à Drummondville, lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Depuis la création du concours en 2005, 41 lauréats se sont vu décerner des bourses totalisant 125 000 $.

Citations

« Le gouvernement du Québec accorde une place prépondérante aux producteurs agricoles, et en particulier à la relève. Ce concours souligne la présence, le dynamisme et la diversité des entreprises de la relève agricole. Il offre aussi une vitrine aux jeunes entrepreneurs pour démontrer leur contribution à un secteur névralgique de l'économie québécoise. Je leur transmets mes meilleures félicitations. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« La Financière agricole du Québec demeure la référence pour les jeunes générations d'agriculteurs. Pour ce faire, nous les accompagnons en continu dans leurs projets par le biais de nos produits et services. Avec ce concours, nous faisons valoir ceux et celles qui se démarquent par leurs talents de gestionnaires et la qualité de leurs réalisations. Nous souhaitons qu'ils soient des sources d'inspiration en matière d'excellence pour nos entreprises agricoles. Je félicite les finalistes et je leur souhaite les meilleures chances pour la suite du concours. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Valoriser le succès et le dynamisme des jeunes producteurs par ce concours démontre l'importance que La Financière agricole accorde à la reconnaissance des talents de la relève. Accompagner la relève a toujours été au coeur de nos actions. D'ailleurs, depuis le tout début du concours, 16 jeunes entrepreneurs ont bénéficié des services des conseillers de notre région lors de la préparation de leur dossier de candidature et certains ont même été lauréats. Je souhaite de tout coeur que M. Biron se joigne à cette liste! »

M. Benoit Rioux, directeur régional à La Financière agricole du Québec

Rencontre avec nos finalistes

Pour en connaître davantage sur François et les neuf autres finalistes, rendez-vous sur notre site Web : concours Tournez-vous vers l'excellence!

Source :

Benoit Rioux, directeur régional

Centre de services de Gatineau

819 986-1997

SOURCE La Financière agricole du Québec

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 10:00 et diffusé par :