Placements CI lance un fonds commun de placement d'épargne à intérêt élevé CI





TORONTO, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a le plaisir d'annoncer le lancement du Fonds d'épargne à intérêt élevé CI (le « Fonds »), un fonds commun de placement conçu pour maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et les liquidités. Le Fonds investira dans des parts du FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset (TSX : CSAV) (le « FNB ») lancé récemment, lequel investit principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

« Un portefeuille bien diversifié comprend une composante en espèces qui offre liquidité et commodité », a déclaré Rohit Mehta, président des Fonds négociés en bourse CI First Asset, une division de CI Investments Inc. « La réaction positive que nous avons eu à l'égard du FNB est encourageante et confirme qu'il existe une demande pour ce type de produit pour les portefeuilles de nombreux Canadiens. »

Le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI confère, entre autres, les avantages potentiels suivants :

Potentiel de bénéfices accru sur les soldes de trésorerie - Au moyen de son investissement dans des parts de FNB, le Fonds fournit une exposition aux comptes d'épargne à intérêt élevé et offre ainsi un rendement attrayant d'environ 2,10 % aux porteurs de parts, ce qui constitue une solution de rechange intéressante à la détention d'argent liquide.

- Au moyen de son investissement dans des parts de FNB, le Fonds fournit une exposition aux comptes d'épargne à intérêt élevé et offre ainsi un rendement attrayant d'environ 2,10 % aux porteurs de parts, ce qui constitue une solution de rechange intéressante à la détention d'argent liquide. Faible coût - Les frais de gestion du FNB et du fonds commun de placement de catégorie F ne sont que de 0,14 %.

- Les frais de gestion du FNB et du fonds commun de placement de catégorie F ne sont que de 0,14 %. Liquidité - Un accès facile aux liquidités et aucune restriction en matière de négociations à court terme permettent aux investisseurs d'avoir un accès efficace à leurs épargnes en argent liquide.

Le lancement du Fonds fait suite au lancement du FNB qui a eu lieu le 18 juin 2019. Les deux produits partagent le même mandat et les mêmes objectifs de placement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 177 milliards de dollars au 30 juin 2019.

Fonds négociés en bourse CI First Asset

Fonds négociés en bourse CI First Asset, une division de CI Investments Inc., est l'un des principaux fournisseurs de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada et offre une gamme complète de solutions de FNB. Prenant ses assises sur de solides fondamentaux, la vaste gamme de FNB spécialisés de CI First Asset vise à obtenir des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de l'ensemble du marché, tout en aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers personnels.

Les fonds communs de placement, y compris les FNB, peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les FNB, ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. CI First Asset est une marque de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.

SOURCE CI Financial Corp.

Communiqué envoyé le 31 juillet 2019 à 10:03 et diffusé par :