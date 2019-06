Alain Fortier et Louise Lortie réélus à la présidence et à la vice-présidence de la FCSQ





SHERBROOKE, QC, le 1er juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) est heureuse d'annoncer que M. Alain Fortier, président de la Commission scolaire des Découvreurs, a été réélu à la présidence de l'organisation. Pour sa part, Mme Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval, a été réélue à la vice-présidence de la FCSQ.

« Je remercie l'ensemble des délégués de la Fédération pour leur confiance. Il s'agit non seulement d'une appréciation du travail effectué depuis deux ans, mais également d'un encouragement à consolider les efforts en cette année très importante pour l'avenir de la démocratie scolaire. Chaque geste posé comptera. Nous défendrons le droit fondamental des citoyens à être maitres d'oeuvre de leur école publique, en respect de l'autonomie locale des commissions scolaires, au bénéfice de la persévérance et de la réussite éducatives », a déclaré le président de la FCSQ.

Mme Louise Lortie a tenu également à remercier les déléguées et délégués. « Je suis fière de pouvoir continuer le travail amorcé. Les actions à venir seront déterminantes; je continuerai à soutenir le président de la Fédération et à oeuvrer à la concertation avec nos nombreux partenaires du monde de l'éducation. Je crois profondément en la démocratie et aux élues scolaires, de toutes les générations. Nous pourrons ensemble poursuivre notre mission, autour de l'objectif ultime de faire réussir tous les élèves et défendre notre école publique »

Élections au bureau de direction

Les présidentes et présidents des commissions scolaires membres de la Fédération se sont également réunis en conseil général extraordinaire pour élire les membres du bureau de direction. Il est composé de :

Alain Fortier , président de la FCSQ et président de la Commission scolaire

Louise Lortie , vice-présidente de la FCSQ et présidente de la Commission scolaire

Éric Antoine, président de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées

Miville Boudreault , président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île

Alain Grenier , président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

, président de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands Manon Robitaille , présidente de la Commission scolaire de la Capitale

Les principales fonctions du bureau de direction sont de faire des recommandations au conseil général, d'assurer la surveillance et l'exécution des mandats du conseil et de voir à la gestion financière et au contrôle du budget.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

