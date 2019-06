Des résidents du sud-ouest de l'Ontario franchissent une étape menant à l'attribution de leur lot de loterie





Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 1er juin 2019 /CNW/ - Un groupe de 65 résidents du sud-ouest de l'Ontario a franchi une étape menant à l'attribution de son lot de 100 000 $ remporté à ENCORE (tirage de LOTTO MAX du 14 décembre 2018).

Comme la fille de Dennis Van Massenhoven, la mère de Brett Disepolo et la fille de Glen Brown travaillent à un point de vente d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG.

À ce jour, les réclamants ont franchi la première des deux étapes d'un processus appliqué aux gains des personnes liées à OLG qui comprenait une enquête sur leur réclamation de lot.

Pour mener à bien la réclamation, le lot sera retenu pendant une période d'attente de 30 jours, conformément au processus concernant les gagnants liés à OLG, ce qui permet à OLG d'annoncer le gain. Si le lot ne fait l'objet d'aucune autre réclamation, il sera payé aux réclamants le 2 juin 2019.

Si la date de paiement tombe sur un jour non ouvrable, le jour ouvrable suivant sera réputé la date de paiement.

Le billet a été acheté à Shell, rue Oxford, à London.

Les membres du groupe sont :

Eduardo Murakami de London

Andrew Grayling de Strathroy

Anthony Deweerd de Kerwood

Artur Solarski de Melbourne

Beverley Ysebaert de Strathroy

Brett Disepolo de Strathroy

Charron Seaman de Strathroy

Cheryl Lyons d'Appin

Colin Vander Werf de Strathroy

Conor Cox de Petrolia

Daniel Nesbitt de Strathroy

Delroy Sewell de London

Dennis Van Massenhoven de Parkhill

Doris Brebner de Thedford

Edward Grift de Chatham

Elisha Cleve de Mount Brydges

Eric Samworth de Strathroy

Glen Brown de Mount Brydges

Granville Benjamin de Strathroy

Gregory Levitt de Strathroy

Gregory Mathers de Parkhill

Hans Nieuwets de Strathroy

Hassan Shah-Fazlollahi de London

Ines Grace Perriam de Mount Brydges

Jacqueline Romphf de Arkona

James Hall de London

Jason Northey de Strathroy

Jean-Guy Girard de Strathroy

Jeffrey Russell-Brewster de Strathroy

Jeffery Dwyer de Kettle Point

Jenna Van Boxtel de Strathroy

Jennifer Parish de Melbourne

Jessica Pickett de Strathroy

Joan Jewell de Strathroy

John Ebanks de Strathroy

John Low de Parkhill

Jonathon Lavoie de Wallaceburg

Joyce Webster de Strathroy

Justin Vermeulen de Strathroy

Karen Boyd de Strathroy

Karl Bolton de Strathroy

Kathryn Taylor de Strathroy

Leavern Blake de Strathroy

Lona Davelaar de Mount Brydges

Lynda Mcintyre-Adam d'Ilderton

Marlene Nunes de Strathroy

Matthew Bryant de Strathroy

Maureen Stinson de Strathroy

Mervyn Hern de West Lorne

Michelle Laing de Strathroy

Nancy Briffett de Strathroy

Pamela Mitchell de Melbourne

Patricia Moir d'Ilderton

Reid Williams de Mount Brydges

Richard Lacombe de Strathroy

Robert Holland de Huron Park

Shane Pollard de Strathroy

Shannon Bolingbroke de Wardsville

Shawn Klooster de Strathroy

Shirley Ricica de Glencoe

Steven Lyons d'Appin

Timothy Cleve de Melbourne

Valerie Poore de Parkhill

Wallace Green de Strathroy

Wayne Mcintyre de Watford

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Réclamation de lot par une personne liée à OLG sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 50 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

