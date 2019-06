Le gouvernement du Canada accueille 33 nouveaux officiers à la cérémonie de remise des diplômes du Collège de la Garde côtière canadienne





SYDNEY, NS, le 1er juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient le perfectionnement et la formation des personnes qui veulent contribuer à la protection, à la sécurité et à l'entretien de nos eaux et voies navigables pour tous les Canadiens. Le programme offert par le Collège de la Garde côtière canadienne fait en sorte que ces hommes et ces femmes obtiennent une formation et des compétences de calibre mondial pour servir dans notre Garde côtière.

Aujourd'hui, le Collège de la Garde côtière canadienne célèbre sa 50e promotion, accueillant ainsi 33 élèves?officiers provenant de sept différentes provinces. Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, a rendu hommage, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, aux diplômés de 2019, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Collège de la Garde côtière, à Sydney (Nouvelle-Écosse). Ces 33 officiers nouvellement diplômés seront immédiatement déployés à bord des navires pour mener et appuyer des opérations.

Le gouvernement du Canada est engagé à renforcer la capacité de la Garde côtière et à soutenir le travail important de cette organisation. Nous avons réaffirmé cet engagement en annonçant récemment le renouvellement de la flotte, dont 18 nouveaux navires qui seront construits au Canada. Cet investissement permettra aux femmes et aux hommes de la Garde côtière canadienne de travailler avec le meilleur équipement possible lorsqu'ils assurent la sécurité de nos océans, la protection de l'environnement et continuent à stimuler notre économie.

Le Collège de la Garde côtière canadienne, établi à l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, est un établissement de formation de calibre mondial qui offre un service de qualité et une formation maritime experte à ses résidents, dans les deux langues officielles. Plus de 1 050 officiers de la flotte ont obtenu leur diplôme du Collège, où des centaines d'étudiants étrangers ont reçu une formation spécialisée.

Citations

« Je suis heureux de féliciter la promotion de 2019 du Collège de la Garde côtière canadienne. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure pour tous ceux et celles qui rejoignent les rangs des officiers tant estimés, qui assurent la sécurité de nos marins et de nos voies navigables sur les trois côtes. On leur a confié de grandes responsabilités et je suis sûr qu'ils ont ce qu'il faut pour réussir. Bon vent et bonne mer! »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« C'est un honneur de célébrer en l'honneur de tous ces nouveaux officiers, enthousiastes et prêts à assurer la sécurité dans les eaux canadiennes. Qu'il s'agisse de recherche et sauvetage, d'intervention environnementale ou d'opérations de déglaçage, nous comptons sur eux et sur leur détermination pour assurer la sécurité et la protection de la vie en mer et protéger les eaux canadiennes. Félicitations et bienvenue à la flotte de la Garde côtière canadienne. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Créé en septembre 1965, le Collège de la Garde côtière canadienne offre aux candidats retenus la possibilité de suivre une formation soit en navigation maritime, soit en génie maritime dans le cadre de son Programme de formation des officiers d'une durée de quatre ans. Le programme permet aux élèves-officiers d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement d'un navire et des toutes dernières technologies maritimes.

Le 25 janvier dernier, le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 53,6 millions de dollars à Joneljim Concrete Construction (1994) Limited visant à remplacer les systèmes mécaniques et extincteurs automatiques du Collège de la Garde côtière canadienne. Les travaux comprennent l'installation d'une thermopompe à la fine pointe de la technologie, qui utilisera l'eau de mer du port de Sydney pour assurer le chauffage et la climatisation de tout le campus.

