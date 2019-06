Fermeture d'usine et abolition de postes chez Velan Inc. - Les représentants syndicaux rencontrent la députée Marwah Rizqy





MONTRÉAL, le 1e juin 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir appris, le 16 mai dernier, que l'entreprise québécoise Velan Inc. allait abolir 65 postes supplémentaires dans son usine de Montréal, portant le nombre de coupures annoncées à près de 200 emplois en moins de 18 mois, le président du syndicat national des employés de Velan, Dyan Dhanesar, a rencontré ce matin la députée Marwah Rizqy dans son bureau de circonscription à Ville Saint-Laurent, où se situe l'usine. Il était accompagné pour l'occasion d'André Miousse, vice-président à la vie syndicale de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), et de Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

Cette rencontre, qualifiée de « positive » par le président du syndicat, a permis d'exposer à Mme Rizqy la situation inquiétante qui prévaut à l'heure actuelle chez Velan et d'intensifier la pression politique pour préserver les emplois au Québec actuellement menacés par une délocalisation des effectifs de l'entreprise vers l'Asie.

« Nous sortons très satisfaits de notre rencontre avec Mme Rizqy qui a fait preuve de beaucoup d'écoute et d'empathie envers nos travailleurs. Nous sommes confiants qu'elle pourra nous aider à porter notre message jusqu'aux oreilles du gouvernement afin d'accentuer la pression pour garder nos emplois au Québec et contrer la délocalisation opérée par l'employeur », a affirmé M. Dhanesar.

Pour Louis Bégin, président de la FIM-CSN, il est impératif d'interpeller tous les acteurs politiques pour faire bouger les choses : « Dans de telles situations, il n'y a pas que le gouvernement qui doit être sensibilisé, mais bien l'ensemble de la classe politique. Il s'agit d'une responsabilité collective que nous avons envers les travailleuses et les travailleurs du Québec. Plus notre message circule, plus la pression sera grande sur nos élu-es pour empêcher des fleurons de l'économie québécoise de quitter le territoire et licencier des travailleurs de qualité comme ceux de Velan ».

« Nous avons toujours été aux côtés des travailleurs de Velan pour les soutenir dans leur lutte. C'est une question de respect. Quand on entend M. Legault nous parler de nationalisme économique et de création d'emplois de qualité au Québec, on lui rappelle qu'avant d'en créer de nouveaux, il faudrait peut-être commencer par garder ceux qui existent déjà ! », a ajouté Dominique Daigneault, présidente du CCMM-CSN.

Rappelons que l'entreprise Velan, chef de file international en robinetterie industrielle, avait annoncé en janvier la fermeture d'une de ses deux usines montréalaises. Depuis, des démarches ont été entreprises auprès de différents ministères pour tenter de sauver les emplois actuellement menacés au Québec.

La CSN regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

